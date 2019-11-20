Haberler » Güncel » Türk Akımı boru hattına gaz verilmeye başlandı - Haber

Türk Akımı boru hattına gaz verilmeye başlandı

Rusya'nın devlet petrol şirketi Gazprom, Türk Akımı boru hattının 2 hattına gaz verilmeye başlandığını ve dolum yapıldığını açıkladı.

20.11.2019 09:02 | Son Güncelleme: 20.11.2019 09:07Türk Akımı boru hattına gaz verilmeye başlandı
'nın devlet petrol şirketi , Türk Akımı boru hattının 2 hattına gaz verilmeye başlandığını ve dolum yapıldığını açıkladı.

Türk Akımı boru hattının 2 hattına gaz verilmeye başlandığını açıklayan Gazprom, Türk Akımı projesiyle ilgili resmi açıklamasında, "Programa uygun olarak açılışı 2019'un sonuna kadar yapılması gereken Türk Akım doğal gaz boru hattının işletmeye alınması öncesinde gerekli devreye alma faaliyetleri tamamlanma aşamasında. Şu anda, Anapa'nın yakınındaki kıyı tesislerinden Türkiye kıyı şeridindeki Kıyıköy alım terminaline kadar her iki kol gazla doldurulmuş durumda. Aynı zamanda Türkiye'deki alım terminalinde devreye alma çalışmaları da sona ermek üzere" ifadeleri kullanıldı.

Türk Akımı projesi her biri 15.75 milyar metreküp doğal gaz kapasitesine sahip olurken birbirine paralel olarak 2 ayrı hat döşeniyor. Bu hatlardan biri Türkiye'ye doğrudan gaz sevkiyatı gerçekleştirecek diğeri ise Güney ve Güneydoğu Avrupa'daki ülkelere gaz sevk edecek. Türk Akımı doğal gaz boru hattının yıl sonuna kadar devreye alınması planlanıyor. - MOSKOVA

Gazprom, Rusya, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
11:44 İlk kez işiten bebeklerden biri güldü, diğeri ağladı
11:44 Maskeli gaspa 3 tutuklama
11:44 Erdoğan: "Artık dövizle borçlanma değil yerli, milli parayla adım atma dönemine döndük, bunu...
11:44 3 katlı binanın çatısı yandı
11:44 Eskişehir'de kamyonetle tır çarpıştı: 8 yaralı
11:40 Son dakika: Savcı, Şule Çet'in ölümüyle ilgili yargılanan 2 sanığın müebbet hapsini istedi
11:31 Bakan Soylu ülkesine dönen Suriyeli saysını açıkladı: 368 bin 217 Suriyeli
11:05 Güleda Cankel'in ölümünün ardından emniyet ve sağlık görevlileri hakkında soruşturma başlatıldı
10:55 Hangi ilden kaç tane vergi rekortmeni çıktı? İşte rekortmen çıkaran iller
10:21 Türkiye'nin 2018 gelir vergisi rekortmenleri belli oldu
20.11.2019 11:45:44