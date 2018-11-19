Türk Akımı'nın Deniz Bölümünün İnşaatı Tamamlandı

Dünyanın en büyük enerji projelerinden biri olan TürkAkım'ın denizdeki inşaatı sona erdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Putin tarihi proje için bugün İstanbul'da bir araya geliyor. TürkAkım'ın deniz etabı Karadeniz'in tabanında birbirine paralel ilerleyen 930 km uzunlukta iki boru hattından oluşuyor. Kıyıköy'deki terminalin yapılmasından sonra yıllık 15 milyon haneye yetecek Rus gazı Türkiye'ye akacak. Gazın yarısı Türkiye'de kullanılırken diğer yarısı Avrupa'ya aktarılacak.TürkAkım'ın deniz etabı inşaatının tamamlanma töreni Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya lideri Putin'in katılacağı törenle bugün gerçekleşiyor. Açılış sonrası iki lider, ulusal paralarla ticaretin artırılması ve vize serbestliği konularını da görüşecek.Dünyadaki en büyük enerji altyapı projelerinden biri olan TürkAkım'ın deniz etabı tamamlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin bugün deniz bölümü inşaatının tamamlanması törenine katılacak. Tören kapsamında bir araya gelecek olan iki lider baş başa bir görüşme de gerçekleştirecek. Siyasi ve bölgesel gelişmelerin masada olacağı görüşmede, iki ülke ekonomik ilişkileri de konuşulacak.Özellikle son dönemde karşılıklı ticarette lira ve rublenin payını artırılması ve vize serbestliğinin heyetlerin gündeminde olması bekleniyor. Bu anlamda, açılış sonrası görüşmelerde gözler ekonomide izlenecek yol haritasında olacak. Deniz bölümü tamamlanan TürkAkım'da ise Kıyıköy'deki alım terminalinin inşaatının bitmesinin ardından Rus gazı önce Türkiye'ye ardından da Avrupa'ya akacak.