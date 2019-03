Kaynak: Enerjienstitusu.com

TürkAkım doğal gaz boru hattı projesinde deniz ve kara kısımlarının birleştirilmesi tamamlandı. Rus enerji şirketi Gazprom 'dan yapılan açıklamada, TürkAkım'ın deniz ve kara kısımlarının Türkiye 'de başarıyla birbirine kaynaklandığı belirtildi. Söz konusu birleşmeyle, Karadeniz 'de doğal gaz boru hattı sistemi kurulmasına yönelik zorlu sürecin tamamlandığına işaret edilen açıklamada, projeye doğal gaz temin edecek Rusya 'nın Anapa kentinde bulunan Russkaya Kompresör İstasyonu'nun proje için tamamen hazır olduğu vurgulandı.Su üstü kaynaklama işleminin tamamlanmasıyla, Rusya'daki kara çıkışı tesisi ile Türkiye'nin Trakya kıyısındaki Kıyıköy 'de yer alan alım terminalinin birbirine bağlanlanma işleminin tamamlandığı ifade edilen açıklamada, Kıyıköy'deki alım terminalinin 2019 sonuna doğru tamamlanmasıyla da TürkAkım'ın hizmete hazır olacağı kaydedildi.Rus gazını Türkiye ve Avrupa 'ya taşıyacak TürkAkım doğal gaz boru hattı, her biri yıllık 15,75 milyar metreküp kapasiteye sahip iki hattan oluşacak.The post Türk Akımı'nın deniz ve kara kısımlarının birleştirilmesi tamamlandı appeared first on Enerji Enstitüsü