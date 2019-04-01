Türk Akımı'nın Sırbistan'dan Geçen Kısmının Yapımına En Kısa Zamanda Başlanacak

Sırbistan
Devlet Başkanı Aleksandr Vucic, Türk Akımı doğalgaz boru hattının Sırbistan'dan geçecek kısmının yapımına en kısa sürede başlanacağını duyurdu.
Türk Akımı doğalgaz boru hattının Sırbistan'dan geçecek kısmının yapımına en kısa sürede başlanacağını belirten Sırbistan lideri Vucic, iş makinelerinin çalışmaların yapılacağı bölgeye doğru hareket ettiklerini duyurdu.
Sırbistan devlet haber ajansı Tanjug'un haberine göre, Romanya
'nın başkenti Bükreş
'te Balkan ülkeleri liderleriyle bir araya gelen Vucic, Türk Akımı ile ilgili gelişmelere değindi.
Vucic, "Biz şüphesiz bu projeye katılıyoruz. En kısa zamanda çalışmalara başlıyoruz, iş makineleri yapım bölgesine doğru yola çıktı" diye konuştu.
Sırbistan'ın sanayi sektörünü geliştirdiğini ve giderek daha çok gaz tüketmeye başladığını söyleyen Vucic, "Gazın olduğu yerde sanayii geliştirme olanağı da var" vurgusu yaptı.
Sırp lider, Türk Akımı gaz boru hattının 'Balkanların enerji haritasını değiştireceğini' sözlerine ekledi.
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Romanya, Sırbistan Karadağ, Sektörel
Kaynak: Enerjienstitusu.com