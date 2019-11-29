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Türk Akımı projesinde sona doğru

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Türkiye Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Ocak 2020'de, Türk Akımı doğal gaz boru hattını açmayı planladıklarını ifade etti.

29.11.2019 17:00 | Son Güncelleme: 29.11.2019 17:00Türk Akımı projesinde sona doğru
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Türkiye Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Ocak 2020'de, Türk Akımı doğal gaz boru hattını açmayı planladıklarını ifade etti.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov gazetecilere yaptığı açıklamada, "Burada son zamanlarda yapılan telefon görüşmelerinde Putin ve Erdoğan'ın bu projeyi tüm altyapısı tamamlandıktan sonra Ocak ayının başlarında birlikte açma niyetlerini olduklarını doğrulayabilirim" ifadelerini kullandı.
Öte yandan Türk Akımı doğal gaz boru hattı şu anda Sırbistan sınırında, Bulgaristan sınırından Macaristan'a kadar olan bölgede yapım aşamasında bulunuyor.
(İHA)

Vladimir Putin, Dmitriy Peskov, Güncel

Kaynak: İHA

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