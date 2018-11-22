Türk Akımı, Yunanistan Yerine Bulgaristan'dan Geçecek

İstanbul
'da pazartesi günü Erdoğan ile Putin
'in katıldığı törenle bir kez daha dünyanın vitrinine çıkan Türk Akımı doğalgaz boru hattı ile ilgili çok önmeli bir gelişme yaşandı.
İlk hattından Türkiye
'ye gaz taşınacak boru hattının, Avrupa
'ya uzanacak olan kritik ikinci hattının merakla beklenen güzergahının belli olduğu bildirildi. Buna göre boru hattı Türkiye üzerinden Yunanistan
'a değili Bulgaristan
'a girecek.
Kommersant gazetesinin kendi kaynaklarına dayanarak manşetinden duyurduğu habere göre, 2. hat Bulgaristan-Sırbistan- Macaristan
ve Slovakya
üzerinden Doğu Avrupa'ya girecek. Bu ülkelerin tamamının, AB
içimde Rusya
ile "dostuk ve işbirliği yanlısı" kampa dahil ülkeler olduğu ve yaptırımların da kaldırılmasından yana tavrı aldıkları yorumu yapılıyor. Slovakya'dan sonra boru hattının teorik olarak Avusturya
'ya kadar ilerlemesi mümkün.
Projede ikinci alternatif olan Yunanistan-Balkanlar- Güney İtalya
güzergahından vazgeçildiği söyleniyor. Rusya son dönemde Yunanistan'la, kiliseler arası anlaşmazlıkla alevlenen politik sorunlar da yaşamaya başlamıştı. Gazprom
'un projede bu ülkelerde kullanılacak nitelikte yeni boruların siparişine başladığı bildirildi.
Projenin Avrupa ayağının 2020'da başlaması planlanıyor. Macaristan'a 2020de, Macaristan'a 2021'de ulaşılması hedefte. Rusya'nın böylece eski hatlarla Ukrayna
üzerinden Avrupa'ya ve Türkiye'ye gaz sevkiyatını 2022'de tamamen durdurması öngörülüyor.
Uzmanlar 2. hat için öngörülen projenin, 2014'te ABD
'nin Bulgaristan başta olmak üzere bazı AB ülkelerine yaptığı baskı yüzünden rafa kaldırılan "Güney Akım" boru hattı projesinin güzergahı olduğuna dikkati çekiyor. O projede boru hattı Karadeniz
'in altından, doğrudan Bulgaristan topraklarına giriyordu. Şimdi Türk Akımı projesi Türkiye topraklarından başlayıp Avrupa'ya ilerleyecek.
Türk Akımı'nın teorik olarak şu an AB yasalarıyla uyumlu olduğu, ama pratikte ABD'nin siyasi baskı ve engellemeleri ile uğraşmaya devam edeceği bildiriliyor.
Avrupa,Bulgaristan,Yunanistan
22 Kasım 2018 Perşembe 21:11