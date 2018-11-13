Türk Akımını Erdoğan ve Putin Karaya Çıkaracak

TürkAkım'ın Türkiye
topraklarına girmesine az kaldı. Tarihi projenin deniz kısmının inşaatı 19 Kasım'da düzenlenecek törenle noktalanacak. Törene Başkan Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Putin
katılacak.
TürkAkım'ın deniz kısmının inşaatı bitiyor. Hattın denizden geçen kısmının tamamlanması nedeniyle 19 Kasım'da İstanbul
'da tören düzenlenecek. Törene Başkan Recep Tayyip Erdoğan
ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin
katılacak. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Yardımcısı Yuriy Uşakov
, Putin'in TürkAkımı doğalgaz boru hattının Türkie deniz kısmının sona ermesi ile ilgili İstanbul'da düzenlenen törene katılacağını duyurdu. Rus İzvestiya gazetesine konuşan Uşakov, törenin 19 Kasım'da düzenleneceğini ve Devlet Başkanı Putin
'in de etkinliğe katılmak üzere İstanbul'a ziyaret gerçekleştireceğini açıkladı. Rus basınına göre, Erdoğan'ın ev sahipliği yapacağı törende ikili ilişkiler de görüşülecek. TürkAkım, her biri 15.75 milyar metreküp doğalgaz kapasiteli olan 2 ayrı hattan oluşacak. Bu hatların biri Türk pazarının ihtiyaçlarına, diğeriyse Avrupalı tüketicilerin kullanımına ayrılacak. Projede ikinci hattın Yunanistan
üzerinden İtalya
'ya veya Bulgaristan
üzerinden Sırbistan
'a ulaştırılması değerlendiriliyor. İkinci hattın kara bölümünün inşasına gelecek yıl başlanması planlanıyor.
İstanbul,Vladimir Putin