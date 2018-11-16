Afyonkarahisar
'da Türk-Alman el sanatları sergisi açıldı.
Taş Medrese'de düzenlenen programa, Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burhanttin Çoban, Almanya
'nın Hamm
kentinden gelen kadın dernekleri üyeleri ve çok sayıda davetli katıldı.
Serginin açılışında konuşan Belediye Başkanının eşi Emine Çoban
, Afyonkarahisar ile Almanya'nın Hamm şehri arasında yıllardır kardeşlik ilişkilerinin devam ettiğini söyledi.
"Türk - Alman El Sanatları" projesini hayata geçirmenin mutluluğunu yaşadığını aktaran Çoban, şöyle konuştu:
"Kültürlerin kaynaşmasına vesile olan proje sayesinde bir taraftan kültürel mirasımızı tanıttık. Diğer taraftan da beraberce el sanatlarımızı icra ettik. ve hep beraber yaptığımız eserlerimizi beğenilerinize sunuyoruz. Bu sergiyi hazırlarken biz, çok güzel vakit geçirdik. İyi ki geldiniz ve beraber olduk."
Projeye katılan Rosita Shurmen ise, davetlerinden dolayı Afyonkarahisar'da olmaktan çok mutlu olduğunu ifade etti.
Genelde Türkiye
'ye deniz turizmi için geldiklerini aktaran Shurmen, "Burada yoğun bir şekilde kültürel etkileşim yaşamamıza fırsat verildi. Afyonkarahisar'da bizi çok güzel misafir ettiniz. Biz de sizleri Hamm'da ağırlamak için davet ediyoruz." diye konuştu.
Konuşmaların ardından Türk-Alman el sanatları sergisi açılışı yapıldı.