Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Almanya Başbakanı Angela Merkel, Türk-Alman Üniversitesi Yeni Binalarının Açılış Töreni'ne katıldı.

Açılış töreninde, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Angela Merkel'in yanı sıra, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü ve Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu Başkan Vekili İbrahim Kalın, AK Parti İstanbul Milletvekili Akif Çağatay Kılıç, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, Türk-Alman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Halil Akkanat da yer aldı.

Açılışta konuşan YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, Türk ve Alman toplumunun bilimsel olarak daha da yakınlaştığını belirterek, üniversitenin gerek Almanya gerekse Türkiye açısından çok farklı bir misyonu ve sorumluluğu bulunduğuna inandığını söyledi.

İki ülkenin ortak tarihine bakıldığında, her iki toplumun hemen hemen her dönemde yakın ilişki içerisinde bulunduğunun görüldüğüne dikkati çeken Saraç, "Böyle bir üniversitenin kurulmuş olmasının söz konusu ilişkilere ve ilişkilerin kurumsal bir yapıya kavuşmasına katkı sağlayacağı açıktır. Bu üniversitenin varlığı Türk ve Alman toplumlarının eğitim ve kültürel açısından daha da yakınlaşmasını sağlayacak, eğitimdeki gücünü kullanarak değerli bireyler kazanılmasına vesile olacaktır." diye konuştu.

Üniversitenin kurulduğu günden bu yana ayrıcalıklı bir üniversite olarak muamele gördüğünü vurgulayan Saraç, şöyle devam etti:

"Sayın Recep Tayyip Erdoğan Beyefendi'nin en üst düzeydeki talimatları sürekli bu şekilde olmuştur. Bizim açımızdan üniversite sisteme örnek olarak gösterilmektedir. Özellikle üniversite sanayi iş birliği noktasında bu üniversitenin ne kadar önemli olduğunun farkındayız. Berlin'de bir araştırma merkezi kurulması talebini büyük bir şevkle desteklemekteyiz. YÖK olarak biz de Türk Alman Üniversitesi öğrencilerine Mevlana programı üzerinden özel imkanlar oluşturduk."

Üniversitenin kuruluş amacının her iki ülkenin araştırma ve eğitim alanlarındaki birikimlerinin birleştirilmesiyle akademik, kültürel ve iktisadi alana katkı sağlamak olduğunu kaydeden Saraç, üniversiteye 2 ülkenin en üst düzeyde destek vereceğine inancını da dile getirdi.

Saraç, "Başarılı öğrencilerimizin 2 yarı yılını Almanya'daki partner üniversitelerde geçirmelerini istiyoruz. Almanya'da geçirilen sürede 2 diplomaya sahip olacaktır. Bu üniversite topluma hizmet edecek bireyler yetiştirerek geleceğimizi şekillendirecektir." dedi.

"Üniversitemiz ülkemizdeki tek örnektir"

Türk-Alman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Halil Akkanat, üniversitenin kurulmasına dair milletlerarası anlaşmanın 2008 yılında imzalandığını, ancak faaliyete 2010 yılında Prof. Dr. Ziya Şanal'ın rektör olarak atanmasıyla başladığını anlattı.

Aynı yıl Prof. Dr. Emin Köktaş'ın dekan ve rektör yardımcısı olarak göreve başladığını anımsayan Akkanat, şöyle devam etti:

"Bu iki değerli akademisyen üniversitemize tahsis dilen değerli arazi üzerinde proje çalışmalarına başlamışlar, bu gün açılışını yapmakta olduğumuz kampüsün neticelendirilmesi bakımından en önemli faaliyetleri göstermişlerdir.

Başlangıçta bu iş birliği ve tam ortaklık sonucu olarak 2013-2014 eğitim döneminde hukuk, işletme ve mekatronik mühendisliği bölümlerinde geçici binalarımızda eğitim faaliyetimiz başlamıştır. Proje çalışmalarının tamamlanmasını takiben projenin hayata geçirilmesi sorumluluğunu 2012'de TOKİ üstlenmiştir. TOKİ kendi sorumluluğundaki kısmın inşasına 2016'da başlanmıştır. Üniversitemiz 3 binanın inşaatını tamamlayarak 2017 yılında hizmete açılmıştır. Bugün ise TOKİ tarafından büyük bir özveri ile tamamlanan eğitim binaları ile sosyal tesislerin teslim alınması ve açılışını gerçekleştirmek üzere bir araya gelmiş bulunuyoruz. Üniversitemizin bütün programlarında eğitim dili ya bütünü itibarıyla veya bir kısmı itibarıyla Almancadır. Bu nedenle zorunlu Almanca akademik sınıfı mevcuttur. Üniversitemiz ülkemizdeki tek örnektir. 5 fakülte bünyesinde 13 lisans, 8 yüksek lisans ve 2 doktora programı yürütülmektedir. 2385 olan öğrenci sayımız 6 bine kadar çıkacaktır. 2017 yılından itibaren mezun vermeye başlayan üniversitemizin bugün toplam 193 mezunu bulunmaktadır. Eğitime başladığımız bütün programlar ortağımız durumundaki Alman Üniversiteleriyle birlikte oluşturduğumuz ve endüstri iş birliği olmaksızın yürütülmesi mümkün olmayan programlardır. Belirtilen durum fen ve mühendislik bilimleri açısından olduğu kadar sosyal bilimler açısından da geçerlidir. Üzülerek belirtmem gerekir ki, Türk sanayi kuruluşları ile sosyal kurum ve kuruluşlarımız üniversiteler ile bu boyutta iş birliğine yabancıdır. Ancak zamanla onları da bu sistemin içine dahil edebileceğimizi ön görüyoruz."

Notlar

Konuşmaların ardından Rektör Prof. Dr. Halil Akkanat, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a miğfer, Almanya Başbakanı Merkel'e ayna hediye etti.

Erdoğan ve Merkel ile Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, bakanlar ve milletvekilleri ile diğer ilgililer, üniversitenin açılış kurdelesini kesti.

Kurdele kesimi sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Özellikle ev sahiplerinden biri olarak sizlere ömür boyu başarılarla dolu bir süreç temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.

Merkel de öğrencilere, öğretmenlere ve fakülte üyelerine başarı dileyerek, "Nereden gelirlerse gelsinler başarılı olmalarını temenni ederim" dedi.

Kaynak: AA