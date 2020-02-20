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Türk antrenör Bülent Karslıoğlu, Arnavutluk'un Partizani Kadın Voleybol Takımı ile anlaştı

Türk antrenör Bülent Karslıoğlu, Arnavutluk'ta son iki sezonun lig şampiyonu Partizani Kadın Voleybol Takımı ile anlaştı.

20.02.2020 11:30 | Son Güncelleme: 20.02.2020 11:30Türk antrenör Bülent Karslıoğlu, Arnavutluk'un Partizani Kadın Voleybol Takımı ile anlaştı
Türk antrenör Bülent Karslıoğlu, 'ta son iki sezonun lig şampiyonu Partizani Kadın Takımı ile anlaştı.
Geçen sezon PTT'yi Vestel Venus Sultanlar Ligi'ne taşıyan Karslıoğlu, Arnavutluk Kupası'nı son 2 sezonda müzesine götüren Partizani'de sezonun kalan bölümünde görev yapacak.
Partizani'deki göreviyle ilgili AA muhabirine açıklamada bulunan Karslıoğlu, yeni takımının sezon başında Şampiyonlar Ligi mücadelesi vererek Arnavutluk'ta bir ilke imza attığını belirterek, "Gelişmekte olan Arnavut voleybolunu desteklemek ve yeni takımımı son 2 sezondur olduğu gibi şampiyon yapmak için bu teklifi kabul ettim. Takıma Brezilya, ABD ve Kolombiya'dan aynı anda 3 oyuncu takviyesi de yaptık. İnanıyorum ki sezonu başarılı bir şekilde tamamlarız." ifadelerini kullandı.
Bülent Karslıoğlu, Azerbaycan'da da Azerrail Kadın Voleybol Takımı ile lig şampiyonluğu sevinci yaşamıştı. Karslıoğlu ayrıca geçmiş yıllarda Azerbaycan'ın kadın ve erkek milli takımlarında da antrenörlük yapmıştı.

Bülent Karslıoğlu, Arnavutluk, voleybol, Spor

Kaynak: AA

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