14.06.2019 20:30
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Türk antrenör Tuğberk Tanrıvermiş, Roma'nın genç takımını şampiyonluğa taşıdı

İtalya Ligi ekiplerinden Roma'nın 15 yaş altı takımını çalıştıran Türk antrenör Tuğberk Tanrıvermiş, ilk sezonunda şampiyonluk sevinci yaşadı. Roma forması giyen Cengiz Ünder de sosyal medya hesabından, "Artık Roma'daki en başarılı Türk sensin abi, tebrikler" paylaşımında bulundu.

İtalya'nın Ravenna kentindeki Bruno Benelli Stadı'nda oynanan 15 yaş altı final maçında Roma, ikinci yarıda Koffi ve Cherubini'nin golleriyle Milan'ı 2-0 mağlup ederek şampiyonluğa uzandı.

"BİR YIL ÖNCE BAŞLAYAN HİKAYENİ ŞAMPİYONLUKLA TAÇLANDIRDIN"

Roma'da forma giyen milli oyuncu Cengiz Ünder de sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından attığı mesaj ile Tuğberk Tanrıvermiş'i tebrik ederek, "Roma tarihinin ilk Türk antrenörü olarak, 15 yaş altı takımının uzun yıllar süren hasretini sona erdirdin. Bir yıl önce başlayan hikayeni şampiyonlukla taçlandırdın. Bu ailenin bir üyesi olarak sana teşekkür ederim. Artık Roma'daki en başarılı Türk sensin abi, tebrikler!" ifadelerini kullandı.

GALATASARAY'DA DA ANTRENÖRLÜK YAPTI

Daha önce Kayseri Erciyesspor, Denizlispor ve Galatasaray'da rakip analist, altyapı antrenörü ve profesyonel takım yardımcı antrenörlüğü görevlerini yapan 1989 doğumlu Tuğberk Tanrıvermiş, geçen sezon Roma ile anlaşmıştı.

Türk antrenör Tuğberk Tanrıvermiş, Roma'nın genç takımını şampiyonluğa taşıdı
Kaynak: AA
İtalya, Roma, Spor

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