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Türk antrenörlerden Özbekistan'da okçuluk eğitimi

Okçuluk Milli Takımlar Teknik Direktörü Göktuğ Ergin, Özbekistan'da gelişim semineri düzenledi.

31.10.2019 14:10Türk antrenörlerden Özbekistan'da okçuluk eğitimi
Okçuluk Milli Takımlar Teknik Direktörü Göktuğ Ergin, Özbekistan'da gelişim semineri düzenledi.
Türkiye Okçuluk Federasyonunda yapılan açıklamaya göre, milli takımlar teknik direktörü Göktuğ Ergin, Özbekistan Olimpiyat Komitesi ve Özbekistan Okçuluk Federasyonunun daveti ile başkent Taşkent'e gitti.
Ergin ve Okçuluk Milli Takım Antrenörü Natalia Nasaridze, Taşkent'te hafta başından bu yana uluslararası antrenör gelişimi konusunda seminer düzenledi.
Toplam 4 farklı ülkeden 40 kursiyerin katıldığı seminer, sertifika töreni ile sona erdi.

Özbekistan, Spor

Kaynak: AA

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