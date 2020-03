Türk antrenörlerin liglerin devam etmesine dair yorumları

NBA, Premier Lig, Bundesliga, La Liga, Ligue 1, Serie A, Formula 1... Koronavirüs etkisini arttırıp sporu kesintiye uğratmaya ve en kötüsü de can almaya devam ediyor. İlk olarak Serie A ekibi Juventus’un stoperi Daniele Rugani’nin test sonuçlarının pozitif çıkmasıyla futbolcularda da kendisini gösteren virüs, dünyada pek çok ligin askıya alınmasına neden oldu.Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın yapmış olduğu açıklamayla ülkemiz sınırlarında da resmî olarak ilk kez görülen virüs, liglerimizin oynanmasına henüz engel olmadı. Peki, seyircisiz oynama kararıyla ilgili bu işin fikri alınmayan aktörleri neler düşünüyor?‘’Ciddi bir sıkıntı olduğu ortada. Sadece bizimle ilgili değil, bütün dünyanın yaşadığı bir sorun bu. Eğer seyircilerle ilgili bir karar alınmışsa buna tabii ki saygı duyuyorum ancak bir sorun varsa bu sorun bizim için de yok mu? Biz bu hafta Kayseri’ye 500 kilometre yol gittik. Birbirimizle temas hâlindeyiz. Yolda bir lokantada duruyoruz ve orada insanlarla temas hâlindeyiz. Masörlerimiz, fizyoterapistlerimiz sürekli olarak oyuncularla temas hâlinde. Bundan kaçma şansımız yok. Bunun sahadaki sonuçlarla alakası yok. Ben Kayserispor maçından önce, maçların ertelenmesine yönelik açıklama yaptım. İnsanlar işi hemen sıralamaya ve başka şeylere bağlıyorlar. Bu olayın ardındaki tek şey insan sağlığı. Başka bir şey söz konusu değil. Bazı arkadaşlarımız da keşke seslerini daha gür ve net şekilde çıkarabilseydi.’’BTCTürk Yeni Malatyaspor teknik direktörü Hikmet Karaman‘’Sadece bu hafta oynanan maçların sonuçlarına bakarak bu durumun futbolcuları nasıl etkilediğini anlayabilirsiniz. Ev sahibi takımlar için sorun daha az çünkü kendi tesislerinde idman yapıyorlar. Önlemlerini alıp kendi sahalarında maçlarını oynuyorlar ancak deplasmana giden takımlar başıma bir şey gelmeden şuradan ayrılayım mantığında oluyor. Bunun önüne geçilme şansı yok. Biz, havaalanındaki riskten ötürü oyuncularımızı Denizli’ye otobüsle götürdük. Ama bu da bir çözüm değil. Burada çok ciddi bir durum söz konusu. Bu maçları oynatma kararı alıyorsunuz. Ancak ne bize soruyorsunuz ne de oyunculara. Erteleme kararının hemen alınması gerektiğini düşünüyorum ve kaçınılmaz son olarak bu karar alınacak. Bunu sadece futbol için söylemiyorum. Her sektörde bu kararların çok geç kalmadan alınması gerekiyor. İnsanlarımız da buna göre önlemlerini sıklaştırıp zorunda kalmadıkça evlerinden çıkmamalı.’’Gençlerbirliği teknik direktörü Hamza Hamzaoğlu‘’Maçların seyircisiz oynatılması işin bütün tadını kaçırıyor. Bu şekilde oynamak herkes için çok zor. Ancak şu an dünyada çok büyük bir kaos hâkim ve küresel bir sıkıntı var. Devletimizin vereceği karara saygı duymamız gerektiği fikrindeyim. Virüsle ve tedavisiyle alakalı ortada net bir şey yok. İnsanların kafasında da soru işaretleri mevcut ve herkes haklı olarak sağlığını düşünüyor. Bence bizim söyleyeceğimiz şeylerin çok da bir önemi yok. Biz burada biraz daha arka plandayız. Ben oynanmasından yanayım ama bir kişinin sağlığı bile her türlü maçtan daha önemli. Dediğim gibi karar nasıl çıkarsa çıksın biz ona saygı duyacağız.’’İstanbulspor teknik direktörü Fatih TekkeGalatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Beşiktaş maçı sonrasında gerçekleştirdiği basın toplantısında Süper Lig ve 1.Lig’in belli seviyelerde şartları iyileştirebileceğinden ancak daha alt liglerdeki takımların yaşaması muhtemel sıkıntılardan bahsetmişti. Peki, alt liglerde durum ne?‘’Öncelikle alınan önlemlerden ötürüSağlık Bakanı Fahrettin Koca’ya ve devletimize teşekkür ediyorum. Bu, insanlık adına çok önemli bir durum. Sadece bizimle alakalı bir konu değil. Açıklanan tedbirlere herkesin uyması gerekiyor. Yetkililerin almış olduğu seyircisiz oynama kararı ilk başta uygulanan bir tedbirdi diye düşünüyorum. Yakın zamanda liglerin erteleneceğini ve doğru olanın da bu olduğu fikrindeyim. Tabii ki seyircilerin alınmaması kabul edilebilir bir tedbir ancak bizim birbirimizle temas etmeme gibi bir şansımız yok. Aslında üst ligde uygulanan tüm tedbirler aşağıda da uygulanıyor ama işin ekonomisi de farklı boyutta bildiğiniz gibi. Manisa özelinde biz zaten bir sıkıntı yaşamıyoruz ve kulübümüz tüm imkânlarıyla gereken önlemleri fazlasıyla alıyor. Ancak tedbirler konusunda federasyonun alt ligde zor durumda olan kulüplere yardım etmesi gerekiyor. Buralarda futbolcu kardeşlerimiz, antrenörlerimiz, yöneticilerimiz çok daha zor durumda mücadele ediyorlar.’’TFF 2.Lig Beyaz Grup’ta mücadele eden Manisa Futbol Kulübü’nün teknik direktörü Cihat Arslan

Kaynak: EuroSport.com