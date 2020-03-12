Türk-Arap İş Zirvesi ertelendi
Türkiye'de yerleşik olarak iş yapan Arap iş insanlarının katılımıyla, 14 Mart'ta düzenleneceği duyurulan 2.Türk-Arap İş Zirvesi'nin ertelendiği bildirildi.
12.03.2020 10:54 | Son Güncelleme: 12.03.2020 10:54
Türkiye'de yerleşik olarak iş yapan Arap iş insanlarının katılımıyla, 14 Mart'ta düzenleneceği duyurulan 2.Türk-Arap İş Zirvesi'nin ertelendiği bildirildi.
Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) tarafından yapılan açıklamada, MÜSİAD ev sahipliğinde, Uluslararası İş Forumu (International Business Forum-IBF) organizasyonuyla 14 Mart'ta düzenleneceği duyurulan 2.Türk-Arap İş Zirvesi ertelendiği kaydedildi.
Açıklamada, "14 Mart Cumartesi günü düzenleyeceğimiz Türk-Arap İş Zirvesi programımız, tüm dünyada meydana gelen ve ülkemizde de yansımaları görülen gelişmeler nedeniyle tedbir amaçlı ileri bir tarihe ertelenmiştir." denildi.
Söz konusu zirveye, başta Cezayir, Filistin, Katar, Irak, Libya, Mısır, Suriye, Ürdün ve Yemen olmak üzere 25 ülkeden Türkiye'de yerleşik olarak iş yapan Arap iş insanlarının katılması bekleniyordu.
Türkiye'deki mali hukuk kuralları, vatandaşlık ve ikamet hakkı, ticari sorunların çözümü ve Türkiye'deki yatırım teşviklerine yönelik konuların ele alınacağı zirve ile karşılıklı yatırım ve ticaret hacminin milyar dolarlar seviyesine çıkarılması hedefleniyordu.
Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) tarafından yapılan açıklamada, MÜSİAD ev sahipliğinde, Uluslararası İş Forumu (International Business Forum-IBF) organizasyonuyla 14 Mart'ta düzenleneceği duyurulan 2.Türk-Arap İş Zirvesi ertelendiği kaydedildi.
Açıklamada, "14 Mart Cumartesi günü düzenleyeceğimiz Türk-Arap İş Zirvesi programımız, tüm dünyada meydana gelen ve ülkemizde de yansımaları görülen gelişmeler nedeniyle tedbir amaçlı ileri bir tarihe ertelenmiştir." denildi.
Söz konusu zirveye, başta Cezayir, Filistin, Katar, Irak, Libya, Mısır, Suriye, Ürdün ve Yemen olmak üzere 25 ülkeden Türkiye'de yerleşik olarak iş yapan Arap iş insanlarının katılması bekleniyordu.
Türkiye'deki mali hukuk kuralları, vatandaşlık ve ikamet hakkı, ticari sorunların çözümü ve Türkiye'deki yatırım teşviklerine yönelik konuların ele alınacağı zirve ile karşılıklı yatırım ve ticaret hacminin milyar dolarlar seviyesine çıkarılması hedefleniyordu.
Kaynak: AA
Manşet
Haberler
Güncel
Afrika'yı istila eden çekirge sürüsü, istikametini Türkiye sınırlarına doğru çevirdi
Güncel
Makarnada tepki çeken fahiş fiyatlar sonrası Trendyol ve Nuh'un Ankara'dan açıklama geldi
Güncel
Putin'in tekrar başkan olabileceğini öğrenen adam, çekiçle televizyon kırdı
Güncel
Elazığlı vatandaşın beslediği güvercine Araplar 55 bin dolar teklif etti, satmadı! 100 bin dolar istiyor
Güncel
Çin'de virüs hakkında yaşananları anlattığı için tehdit edilen Türk öğretmenin Çin'e girişi yasaklandı
Güncel
İmamoğlu'na soru beklemediği yerden geldi: Size koronavirüs mü bulaştı?
Güncel
Koronavirüse yakalanan Rudy Gobert'in 3 gün önce hastalıkla dalga geçmesi, sosyal medyada tepki çekti