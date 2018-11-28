Türk Aşçılar Lüksemburg'da Büyük Başarı Kazandı

28 Kasım 2018 Çarşamba 15:55



28 Kasım 2018 Çarşamba 15:55

TÜRK aşçılar Lüksemburg'da düzenlenen Aşçılık Dünya Kupası'ndan büyük başarılarla döndü. Aydın'ın Kuşadası ilçesinden yarışmaya katılan 18 şef, 11 altın, 7 gümüş, 7 bronz madalya aldı.Kuşadası'nda faaliyet gösteren Gastronomi Derneği üyesi 18 şef, Lüksemburg'da 23-28 Kasım arasında 14'üncüsü yapılan Aşçılık Dünya Kupası'na katıldı. Türk ustalar, Lüksemburg'da 4 yılda bir düzenlenen organizasyonda, 28 bireysel kategoride yarışıp, büyük başarılar elde etti. Türk ustalar toplam 11 altın, 7 gümüş, 7 bronz ve 3 diploma (başarı belgesi) kazandı.Takımın direktörlüğünü yapan, Gastronomi Derneği Başkanı ve Davutlar Meslek Yüksekokulu Müdür Yardımcısı, Dünya Gastronomi Enstitüsü Türkiye Delegesi Dr. Öğretim Üyesi Şef Emrah Köksal Sezgin, yarışmalara pastacılık alanında şeker hamurundan yapılan toplam 25 heykel içeren bir portföyle katıldıklarını, aldıkları başarının gurur verici olduğunu söyledi. Sezgin, "Alanında dünyanın en önemli 2 yarışmasından birinde ülkemizi temsil ettiğimiz için çok mutluyuz, gururluyuz. Desteklerle daha çok daha büyük başarılara imza atacağımıza inanıyoruz ve madalyaları ülkemize armağan ediyoruz" dedi.Dünya Şefler Birliği (WACS) Başkanı Thomas Andreas Gugler ise Türk takımını kutlayarak, "Türk aşçı arkadaşlarımız Lüksemburg'da çok başarılı ekip çalışması sergiledi. Süper ürünler yarattı. Bunun karşılığında da haklı olarak çok çok altın madalya kazandı. Kendilerini tebrik ediyorum" dedi.Türk aşçılar, bugün düzenlenen törenle madalyalarını aldıktan sonra Kuşadası'na dönecek.ÖDÜL KAZANANLARLüksemburg Aşçılık Dünya Kupası Yarışması'nda Türk aşçıların aldığı ödüller şöyle:Altın madalya: Duygu Tuğcu, Neslihan Menteş (2), Murat Tekdemir, Semiha Çetin (2), Pınar Aran, Özlem Ekşi, Şule Küçük Yılmaz, Tuğba Yavaşça, Aysel Oktay.Gümüş Madalya: Emrah Köksal Sezgin, Barış Ondaş, Tuba Fırat, Aysel Oktay (2), Erdal Badoğlu, Büşra Doğan.Bronz Madalya: Tuğba Yavaşça (2), Nezahat Metin Unudan, Öznur Pehlivan, Gonca Can, Nevim Pınar Özcan, Asude Yavuz.- Aydın