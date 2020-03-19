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Türk asıllı Alman vekil Cem Özdemir koronavirüse yakalandığını duyurdu

Almanya Federal Meclisi Milletvekili Cem Özdemir, yeni tip koronavirüs (Covid-19) testinin pozitif çıktığının Instagram hesabından yaptığı paylaşımda duyurdu

19.03.2020 15:13 | Son Güncelleme: 19.03.2020 15:13
Türk asıllı Alman vekil Cem Özdemir koronavirüse yakalandığını duyurdu
Almanya Federal Meclisi Milletvekili Cem Özdemir, yeni tip koronavirüs (Covid-19) testinin pozitif çıktığını Instagram hesabından yaptığı paylaşımda duyurdu.

Bir dönem Yeşiller Partisi Genel Başkanlığı da yapan Özdemir, paylaşımında, "Testim pozitif çıktı ama durumum gayet iyi. Şimdi önemli olan diğerlerini korumak. Lütfen evde kalın" ifadesini kullandı.
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Kaynak: Euronews.com

Etiketler : Milletvekili, Koronavirüs, Cem Özdemir, Almanya, Dünya

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