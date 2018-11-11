FATİH MEHMET KÜRKÇÜ - Eğitim için 6 yıl önce Makedonya
'dan Türkiye
'ye gelen Türk asıllı Berat Kjamili, yaşadıklarından yola çıkarak göçmenlerin sorunlarına çözüm bulmak için geliştirdiği projelerle dikkati çekiyor.
TÜBİTAK tarafından düzenlenen proje yarışması için Samsun
'a gelen 25 yaşındaki Kjamili, AA muhabirine yaptığı açıklamada, geçen yıl Orta Doğu
Teknik Üniversitesinden (ODTÜ) mezun olduğunu söyledi.
Türkiye'ye geldiği ilk yıllar Makedonya vatandaşı olduğu için Göç İdaresindeki işlemleri için uzun saatler sıra beklemek zorunda kaldığını, bunun önüne geçmek için Online Kayıtlandırma Sistemi fikrinin doğduğunu belirten Berat Kjamili, ilgili kurumlarla bu fikrini paylaştığını anlattı.
ODTÜ Rektörlüğü, ODTÜ Öğrenci Konseyi ile Ankara Emniyet Müdürlüğü
ile görüştüğünü, daha sonra geliştirilen projenin Göç İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından kullanılmaya başlandığını vurgulayan Kjamili, "ODTÜ Öğrenci Konseyi olarak Ankara İl Emniyet Müdürlüğü ile göçmenlerin sorunlarının çözülmesi için görüştük. Böylece yabancıların kayıtlandırıldığı, dijital başvuru imkanı sağlayan ve 1,5 milyon kişinin kullandığı Online Kayıtlandırma Sistemi'nin temelleri atıldı." dedi.
- "Daha önceden geceden sabaha kadar sıra beklenirdi"
Sistem sayesinde göçmenlerin saatlerce sıra beklemesinin önüne geçildiğine işaret eden Berat Kjamili, şunları dile getirdi:
"Bir yabancı uyruklu Türkiye'ye geldiğinde, bekleyerek kayıtlandırma yerine önceden online kayıtlandırılıyor. Bütün bilgilerini paylaşıyor. Randevu alıp Göç İdaresine gidiyor. Bu sayede hızlı bir şekilde beklemeden kayıt oluyor. Daha önceden geceden sabaha kadar sıra beklenirdi. Şu anda insanlar online randevu ile kayıt yaptırıp Türkiye'ye ikametlerini daha kısa sürede alabiliyorlar."
- MİGPORT "yılın sosyal girişimi" seçildi
Kjamili, Online Kayıtlandırma Sistemi'nden sonra geçen yıl Mülteci Gönüllü Bilgi Paylaşım Ağı'nı (MİGPORT) geliştirdiğini söyledi.
MİGPORT ile göçmen ve gönüllüleri bir ağ üzerinde bir araya getirdiklerini vurgulayan Berat Kjamili, daha önceki adı "Zenobia" olan bilgi paylaşım ağıyla ilgili şunları aktardı:
"Mülteciler yaşadıkları sorunları dijital ortamda bize aktarıyorlar. Biz topladığımız bilgileri gönüllülere sunuyoruz. Elde ettiğimiz bilgileri de göçmenlere bildirip yardım ediyoruz. Örneğin, dil yüzünden bir çocuk okula kayıt olamıyorsa bu sorunu çözebiliyor ve okula devam edebiliyor. Biz bu sayede aslında mültecilerin yaşamış olduğu sorunları görebiliyoruz. Bu sorunlara çözümler üretiliyor. Buna da 'veriye dayalı çözümler' diyoruz. Belediye gibi belli kurumlarla da çalıştık. Uluslararası anlamla destekler gördük. ABD Dışişleri Bakanlığı ve Marshall
Fonu tarafından Türkiye'deki en inovatif proje seçildi. Kanada
'da da Türkiye'yi temsilen sosyal girişim ödülü aldık."
Samsun'da TÜBİTAK-Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığınca düzenlenen üniversite öğrencileri bölge yarışmasına MİGPORT ile katıldığını anlatan Kjamili, burada projenin Sosyal Girişim kategorisinde birincilik ödülü aldığını bildirdi.
"Bu sene 40 bin kişiye ulaşmayı hedefliyoruz"
İş bulmak isteyen mültecilerin uygulama üzerinden iş aradığını ve hangi alanlarda çalışabileceğini belirttiğini ifade eden Berat Kjamili, gönüllülerin de o yönde yasal yollardan işçi arayan firmaya yönlendirebildiğini söyledi.
Çalışmalara ODTÜ Teknokent'te devam ettiklerini vurgulayan Kjamili, "Hem uygulama hem de web üzerinden mültecilere ulaşıyoruz. Aynı zamanda WhatsApp numaralarımız da var. Facebook
grupları var. Şu an Arapça, İngilizce ve Türkçe hizmet veriyor. Bugüne kadar 4 bin kişi bizimle oturum sağladı, bulunduğu ülkede eğitim ve kişisel sorunlarıyla alakalı bilgi aldı. Biz bu sene 40 bin kişiye ulaşmayı hedefliyoruz." diye konuştu.
MİGPORT'ta, eğitimle ilgili problemlerin daha çok çözüldüğüne işaret eden Kjamili, "Örneğin bir mülteci İsveç
'e gidiyorsa, bize bundan da bahsediyor. İsveç'de hangi kurumlardan yardım alabileceğini soruyor. Facebook üzerinden bir gönüllü ağımız var. Buradaki herkes gönüllü olarak mültecilerle çalıştığı için bu tarz bilgilere sahip. Biz gönüllülere sistem üzerinden soruyoruz, onlar da bize çözüm yollarını söylüyor. Biz de bu çözümleri mültecilerle paylaşıyoruz." ifadesinde bulundu.
Berat Kjamili, bu yıl Türkiye'deki en başarılı girişim hızlandırma merkezlerinden gösterilen Hackquarters'ın kurucusu Kaan
Akın ile Genç
Transatlantik İnovasyon Lideri olarak Türkiye'yi bu alanda temsil edeceklerini de sözlerine ekledi.
11 Kasım 2018 Pazar 14:03