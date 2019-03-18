Türk Asıllı Model Elif Aksu'nun, Conor McGregor ile Aşk Yaşadığı İddia Edildi

Fransız ve İngiliz medyası, Elif Aksu ile Neymar'ın aşk yaşadığına dikkat çekmişti. Bu aşkın bittiği ve Elif Aksu'nun yeni bir aşka yelken açtığı ortaya çıktı.

ÇOK MUTLU OLDUĞU İFADE EDİLDİ

Başta Romanya basını olmak üzere Hollanda ve İtalyan medyası, Elif Aksu'nun İrlandalı dünyaca ünlü boksör Conor McGregor'la birlikte olduğunu iddia etti. Yaklaşık 1 aydır Conor McGregor'ın Londra'nın kuzeyindeki evinde yaşayan Elif Aksu'nun çok mutlu olduğu ifade edildi.

ÖNEMLİ DEFİLELERE ÇIKMIŞTI

Almanya'da Munich Models, Londra'daki Storm Models, Milano'da Woman Direct Milano ve Tokyo'daki Cinq Deux gibi prestijli ajansıyla da anlaşan başarılı model Elif Aksu, "Conor McGregor ile aşk yaşıyor musun? Birçok gazetede iddialar var" sorusunu cevapsız bıraktı. Elif Aksu, New York'ta da çok önemli defilelerde podyuma çıkma başarısı göstermişti. Öte yandan Conor McGregor 9 yıldır Dee Devlin ile birlikte. Dee ve Conor McGregor'ın Conor Jack adında bir oğlu ve Croia adında bir kızları var.