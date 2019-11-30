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Türk asıllı siyasi parti başkanı aşırı sağcıların hedefinde

İsveç'te, 4 ay önce göçmenleri temsil etmek üzere Farklı Renkler Partisini kuran Türk kökenli siyasetçi Mikail Yüksel, aşırı sağcı ve ırkçıların sözlü ve yazılı tacizine maruz kaldığını belirtti.

30.11.2019 19:12 | Son Güncelleme: 30.11.2019 19:12Türk asıllı siyasi parti başkanı aşırı sağcıların hedefinde
'te, 4 ay önce göçmenleri temsil etmek üzere Farklı Renkler Partisini kuran Türk kökenli siyasetçi Mikail Yüksel, aşırı sağcı ve ırkçıların sözlü ve yazılı tacizine maruz kaldığını belirtti.
Yüksel, başkent Stokholm'de düzenlediği toplantıda partisi hakkında bilgi verdi.
Mikail Yüksel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, partisinin adının İsveç kamuoyunda duyulmasının ardından özellikle aşırı sağcı basının hedefi haline geldiğini söyledi. Yüksel, "Müslüman ve Türk kimliğimden dolayı aşırı sağcı ve ırkçı görüşte olanlar, karşıtları benden rahatsız oldu." dedi.
Yüksel, aşırı sağcı medyada kendisi hakkında birçok olumsuz yapıldığını belirterek, "Sosyal medyada birçok ırkçı görüşlü kişi tarafından yazılı ve sözlü hakarete uğradım." diye konuştu.
Partisinin İsveç Yüksek Seçim Kuruluna yaptığı seçime katılma başvurusunun oylandığına işaret eden Yüksel, "İlk hedefimiz önümüzdeki dönem genel ve yerel seçimlere katılmak. İslamofobi'nin suç sayılmasını istiyoruz. Müslümanların azınlık olarak anayasada tanınmasını istiyoruz." ifadelerini kullandı.
Yüksel, Türkiye karşıtlarının ülke siyasetinde kolayca yer bulabildiğini belirterek şunları kaydetti:
"İsveç'te 9 Eylül 2018'de yapılan genel seçimler için Liberal Merkez Partisinden Göteborg kenti birinci sıra milletvekili adayıydım. Seçimler öncesi Türkiye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan aleyhinde konuşmadığım gerekçesiyle partiden ihraç edildim."

Türkiye, İsveç, Güncel

Kaynak: AA

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