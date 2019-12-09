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Türk asıllı yıldızdan 35 metreden müthiş gol!

İsviçre'nin Basel takımında forma giyen Türk asıllı futbolcu Eray Cömert, Sion ile oynadıkları maçta kaydettiği golle Avrupa basınında gündem oldu.

09.12.2019 10:10 | Son Güncelleme: 09.12.2019 10:45

Ligi'nin 17. haftasında , sahasında Sion'u konuk etti.

Son derece rahat bir maç oynayan Basel, rakibini 4-0 yenerek 3 puanın sahibi olurken mücadeleye Türk asıllı İsviçreli yıldız Eray Cömert damga vurdu.

Karşılaşmanın 23. dakikasında sahneye çıkan Eray Cömert, yaklaşık 35 metreden kaydettiği harika golle takımını 1-0 öne geçirdi. Basel'in diğer golleri, 45 ve 57. dakikalarda Arthur Cabral ve 68. dakikada Pululu'nun ayağından geldi.

21 yaşındaki genç yıldız, daha önce verdiği kararda milli takım tercihini İsviçre'den yana kullanmıştı.

Türk asıllı yıldızdan 35 metreden müthiş gol!

İsviçre, Basel, Spor


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KARAKANKA038:Çağırın Eray''ı milli takıma
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MERT2012:MUTHİŞ VURMUŞ:)))
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