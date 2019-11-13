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Türk askeri Bosna Hersek'te bir lisenin dershanesini yeniledi

Avrupa Birliği Barış Gücü (EUFOR) bünyesinde Bosna Hersek'te görev yapan Türk Temsil Heyet Başkanlığı, Lukavica'daki bir lisenin amfi dershanesini yeniledi.

13.11.2019 16:12 | Son Güncelleme: 13.11.2019 16:12Türk askeri Bosna Hersek'te bir lisenin dershanesini yeniledi
Avrupa Birliği Barış Gücü (EUFOR) bünyesinde Bosna Hersek'te görev yapan Türk Temsil Heyet Başkanlığı, Lukavica'daki bir lisenin amfi dershanesini yeniledi.
Başkent yakınlarında bulunan ve Sırp nüfusun yoğun olduğu Lukavica'daki 28 Haziran Lisesi'nde gerçekleştirilen proje kapsamında, dershanenin masa ve koltukları yenilendi, duvarları boyandı, akıllı tahta temin edildi.
Amfi dershanenin hizmete açılması dolayısıyla düzenlenen törende konuşan 'nin Saraybosna Büyükelçisi Haldun Koç, iyi, güzel ve sağlıklı mekanlarda eğitim gören öğrencilerin geleceğinin de bir o kadar başarılı olacağını söyledi.
Türkiye'nin, samimi bir dost olarak gördüğü Bosna Hersek'e, her alanda kalkınması için destek verdiğini kaydeden Koç, "Siz de alacağınız eğitimlerle ülkenizi en iyi şekilde temsil edecek ve ülkenizin kalkınması için çalışacaksınız. Buna katkı sağladığımız için çok mutluyuz." dedi.
Bosna Hersek Türk Temsil Heyet Başkanı Albay Ali Tanış da Bosna Hersek'in bütünüyle yanında olmaktan ve özellikle de eğitim, sağlık gibi alanlarda destekte bulunmaktan mutluluk duyduğunu belirterek, "Biliyoruz ki öğrencilerimize yapılan yatırım geleceğimize yapılan yatırımdır." diye konuştu.
Türk milletinin Bosna Hersek'i çok sevdiğini vurgulayan Tanış, "Bizim görevimiz sadece burada barışı korumak değil, aynı zamanda sizlerle beraber çok güzel günler geçirmek, dayanışma içinde olmak." ifadesini kullandı.
Tanış, Boşnakça tamamladığı konuşmasının sonunda Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün sözlerinden alıntılar yaparak öğrencilere nasihatte bulundu.
Lise Müdürü Boris Brajovic, 100 kişi kapasiteli amfi dershanenin çok kötü durumda olduğunu aktararak, Türk askerinin bu dershanenin yenilenmesi hususunda kendilerine verdiği destek için teşekkür etti.
Tören, karşılıklı hediye takdiminin ardından Türkçe ve Boşnakça şarkılar söylenmesiyle sona erdi.

Avrupa Birliği, Saraybosna, Türkiye, Güncel

Kaynak: AA

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