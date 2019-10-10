Türk askeri harekat bölgesine yüksek moral ile gidiyor

Türk Silahlı Kuvvetleri'nce Fırat'ın doğusunun terör örgütlerinden arındırılmasına yönelik başlatılan Barış Pınarı Harekatı'nda 2'nci güne girildi. Operasyon başarılı bir şekilde devam ederken askerlerin morali de yüksek. Kararlı bir şekilde operasyonu icra eden askerlerin operasyona gittikleri anlar paylaşıldı. Görüntülerde askerlerin moralinin yüksek olduğunu görülüyor.

"SAVAŞ TÜRK'ÜN DÜĞÜNÜDÜR"

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinden ilerleyen askeri konvoyda ZPT (Zırhlı Personel Taşıyıcı) içerisinde bulunan Türk askeri harekat bölgesine yüksek moral ile gitti. Askerler "Ayağımızı bastığımız yer bizimdir. Alıp geleceğiz orayı. Savaş Türk'ün düğünü demektir" gibi ifadelerle operasyon bölgesine hareket etti.

HAREKATBAŞARILIİLERLİYOR

Türk Silahlı Kuvvetleri'nce Fırat'ın doğusunun terör örgütlerinden arındırılmasına yönelik başlatılan 'Barış Pınarı Harekatı'nda 2'nci güne girildi. Terör hedeflerini savaş uçakları ve kara destek vasıtalarıyla vurmayı sürdüren TSK birlikleri, Suriye'deki ilerleyişine de devam ediyor. Türk askeri karşısında çaresiz kalan YPG'li teröristler köşeye sıkışmış durumda. Türk ordusunun gücüne dayanamayan terörist çareyi kaçmakta buldu. Bazı teröristler mevziden kaçarken, YPG'li sözde yöneticiler militanlar kaçması diye ölümle tehdit ettikleri bölgeden gelen bilgiler arasında.

TSK BÖLGEYİ ABLUKAYA ALDI

TSK, Suriye'de başlayan iç savaş sonrası Fırat Nehri doğusundaki bölgelerin terör örgütü kontrolüne girmesinin ardından bölgeye harekat düzenleyebileceğini duyurdu. Uzun süre ertelenen ve son olarak 2 ay boyunca güvenli hale getirilmesi için ABD ile de yapılan çalışmaların sonuç vermemesi üzerine dün saat 16.00'da 'Barış Pınarı Harekatı' başlatıldı. Harekat kapsamında teröristlerin bulunduğu hedefler; savaş uçakları, obüsler ve çok namlulu roketatarlar ile ateş altına alındı. Terör hedeflerine yönelik atışların ardından dün saat 22.00 sıralarında zırhlı birlikler, beraberinde Suriye Milli Ordusu (SMO) askerleri ile sınırı geçerek, karadan giriş yaptı.