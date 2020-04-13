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Türk askeri M4 kara yolunda devriyeye devam ediyor

Türk askeri, İdlib'de stratejik öneme sahip noktalardan olan M4 kara yolunda devriye gerçekleştirdi.

13.04.2020 14:54 | Son Güncelleme: 13.04.2020 14:54
Türk askeri M4 kara yolunda devriyeye devam ediyor
Türk askeri, İdlib 'de stratejik öneme sahip noktalardan olan M4 kara yolunda devriye gerçekleştirdi. Devriyeye karşı çıkan HTŞ'lileri polis dağıttı.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) devriyelerini sürdürmeye devam ediyor. Türk askeri, stratejik öneme sahip M4 kara yolunda devriye gerçekleştirdi. Devriyeye karşı çıkan HTŞ'lilere polis müdahale etti.

Öte yandan Türkiye ile Rusya arasında 5 Mart'ta imzalanan İdlib ateşkesinde alınan kararlar kapsamında, İdlib yakınındaki M4 kara yolunda Türk-Rus ortak devriyesi yapılmaya devam ediyor. Devriyeler Lazikiye, Halep ve İdlib'i bağlayan M4 kara yolunda gerçekleştiriliyor. - İDLİB
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Kaynak: İHA

Etiketler: Polis, İdlib, TSK, Güncel
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