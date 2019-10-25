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- Türk askeri Telabyad'da ekmek pişirdi

- Türk askeri Telabyad'da ekmek pişirdiTEL ABYAD - Suriye'nin Tel Abyad kasabasında güvenliğin sağlanmasının ardından Türk askeri kasabada mobil ekmek fırını kuran Türk askeri, hamur yapıp ekmek pişirdi.

25.10.2019 12:05
- Türk askeri Telabyad'da ekmek pişirdi
TEL ABYAD - Suriye'nin Tel Abyad kasabasında güvenliğin sağlanmasının ardından Türk askeri kasabada mobil ekmek fırını kuran Türk askeri, hamur yapıp ekmek pişirdi.
İHA ekibi, Barış Pınar Harekatı ile terör örgütü YPG/PKK'nın elinden kurtarılan Suriye'nin Tel Abyad kent merkezini görüntülüyor. Milli Suriye Ordusu bayrakları ile donatılan kent merkezinde, teröristlerin sözde karargah olarak kullanıldığı bina çevresinde yoğun güvenlik tedbirleri alındığı görüldü.
Türkiye tarafından bölgedeki sivil halk için açılan mobil ekmek fırını ve mobil hastane kuruldu. Fırına giren askerler hamur yapı ekmek pişirdi.
Öte yandan kentteki binaların büyük bir bölümünün hasar almadığı görülürken, kent sokakların boş olması dikkat çekiyor.
- Türk askeri Telabyad'da ekmek pişirdi

Telabyad, Suriye, Güncel

Kaynak: İHA

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