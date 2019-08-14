Haberler» Güncel» Haber

Türk askeri yetkililer, ABD'li heyetle görüşmek için Akçakale'de

Diyarbakır 7'nci Kolordu Komutanı Korgeneral Sinan Yayla, Müşterek Hareket Merkezi çalışmaları için ABD'den gelen 6 kişilik askeri heyetle görüşmek üzere Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesine geldi.

14.08.2019 15:35 Türk askeri yetkililer, ABD'li heyetle görüşmek için Akçakale'de
Diyarbakır 7'nci Kolordu Komutanı Korgeneral Sinan Yayla, Müşterek Hareket Merkezi çalışmaları için ABD'den gelen 6 kişilik askeri heyetle görüşmek üzere Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesine geldi. Diyarbakır 7'nci Kolordu Komutanı Korgeneral Sinan Yayla, Fırat'ın doğusunda kurulması planlanan Barış Koridorunun koordine edileceği Müşterek Hareket Merkezi çalışmaları için ABD'den gelen 6 kişilik askeri heyetle görüşmek üzere Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesine geldi. 3'üncü Hudut Alay Komutanlığına geçen Türk heyet ile ABD'li askerler arasında görüşmeler yapılacağı öğrenildi. Üç gün önce ABD'den gelen 6 kişilik askeri heyet, ilk gün sınır hattında inceleme yaptıktan sonra 3'üncü Hudut Alay Komutanlığına geçti. Heyet 2 gündür 3'üncü Hudut Alay Komutanlığında çeşitli görüşmeler gerçekleştiriliyor.
(İHA)

Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
17:21   Güneydoğu'da sıcaklık 46 dereceyi aştı
17:20   ESKİŞEHİR 40 yıllık duvar yazılı 'asker geleneği'
17:18   Besicinin umudu otlar yangında kül oldu
17:17   ANTALYA Kız kardeşini 'Kötü yola düşmüştür' diye öldürmüş
17:14   SANCAKTEPE'DE CAN PAZARININ YAŞANDIĞI KAZA KAMERADA 1'İ AĞIR 4 YARALI
17:07   Tatilciler dönüş yolunda
17:06   Kuleli Askeri Lisesi Araplara mı satıldı? CHP iddiayı Meclis'e taşıdı