Türk askerinden kosova'da prizren üniversitesi'ne yardım

Türk askerinden Kosova 'da Prizren Üniversitesi'ne yardımEnis TABAK, PRİZREN, (DHA) - Kosova'da 1999 yılından bu yana KFOR barış gücü bünyesi altında görev yapan Türk askeri, Kosovalılara yönelik yardım faaliyetlerini aralıksız sürdürmeye devam ediyor. Kosova Türk Temsil Heyeti Başkanlığı tarafından Prizren Ukşin Hoti Üniversitesi Ekonomi Fakültesi'nin bilgisayar sınıfı yapımı ve sunum odasının yenilenmesi projesinin açılışı gerçekleşti.Türk askeri tarafından Prizren Üniversitesi Ekonomi Fakültesi'ndeki bilgisayar sınıfı projesi kapsamında; 26 bilgisayar, 25 bilgisayar masası, bir çalışma masası, 26 ofis sandalyesi, bir yazıcı, 5 kesintisiz güç kaynağı ve bir adet ahşap dolap alımı yapıldı. Dershanenin açılış töreninde konuşma yapan Kosova Türk Temsil Heyeti Başkanı Albay Numan Baş, Türk askeri olarak 21 yıldır her türlü destekle Kosova halkının yanında olduklarını söyledi. Albay Baş, proje kapsamında, Prizren Üniversitesi Ekonomi Fakültesi'nin mevcut zemininin sökülerek granit seramik yapıldığını, 5 pencere panjuru ve led armatür takıldığını, elektrik besleme hattı, elektrik panosu ve network ağının kurulduğunu, iç-dış cephe ve tavan onarımlarının gerçekleştirildiğini belirtti. Fakülte amfisine elektronik ürün yardımı yapıldığını belirten Albay Baş, sunum odasına ofis malzemelerinin yanı sıra bilgisayar yardımı yapıldığını söyledi.Kosova Büyükelçisi Çağrı Sakar, Türkiye Cumhuriyeti olarak kardeş Kosova halkına her türlü yardımlar devam edecek dedi. Bugüne kadar olduğu gibi bundan böyle de Kosova halkının her türlü destekle yanında olunacağını söyleyen Sakar, Türk askerine bu büyük projeden dolayı da teşekkür etti.Prizren Üniversitesi Ekonomi Fakültesi Dekanı Halil Kukay ise fakülteye bugüne kadar yapılan en büyük yardımın gerçekleştiğini söyledi. Türk askerinin her zaman Kosovalıların yanında olduğunu söyleyen Kukay, Kosova halkı olarak minnettar olduklarını ifade etti. Tören kapsamında yapılan konuşmaların ardından projenin açılışı gerçekleşti. Proje açılışı sonrası davetliler sınıfları gezdi.