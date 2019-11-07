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Türk askerinden Kosova'daki Aile Sağlık Merkezine tıbbi malzeme yardımı

Kosova Barış Gücü (KFOR) bünyesinde görev yapan Türk Temsil Heyet Başkanlığı tarafından, Kosova'nın Ştimle şehrindeki Aile Sağlık Merkezine tıbbi malzeme yardımı yapıldı.

07.11.2019 20:40 | Son Güncelleme: 07.11.2019 20:43
Kosova Barış Gücü (KFOR) bünyesinde görev yapan Türk Temsil Heyet Başkanlığı tarafından, Kosova'nın Ştimle şehrindeki Aile Sağlık Merkezine tıbbi malzeme yardımı yapıldı.
Ştimle Belediyesine bağlı Muzeqine köyündeki Aile Sağlık Merkezine yapılan tıbbi malzeme yardımı dolayısıyla tören düzenlendi.
Türkiye'nin Priştine Büyükelçisi Çağrı Sakar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türk askerinin tüm dünyada barış ve istikrara katkı sunduğunu ifade etti.
Sakar, "Askerlerimiz, bugün açılışını gerçekleştirdiğimiz proje ile Türkiye ve Kosova arasındaki tarihi dostluk ve kardeşlik ilişkisine katkıda bulunuyorlar." dedi.
Ştimle Belediye Başkan Yardımcısı Rrahman Yakupi de belediye olarak Kosova'da görev yapan Türk askeriyle harika bir iş birliklerinin bulunduğunu dile getirdi.
Türk askerlerinin kendilerine birçok alanda destek olduğunu kaydeden Yakupi, "Bu gibi projelerle Türkiye ile olan iş birliğimizi ve vatandaşlarımızın hayat standardını artırmayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.
Aile Sağlık Ocağı Müdürü Mirdite Qeriqi-Hajdari ise Türk ordusunun yardımları sayesinde şehir merkezine gitmek zorunda kalan köy sakinlerine ilk defa sağlık ocağında laboratuvar hizmetlerini verebileceklerini vurguladı.
Açılış kurdelesinin kesilmesi ardından konuklar Türk Temsil Heyeti Başkanlığınca alınan tıbbi malzemeleri inceledi.
Proje kapsamında sağlık merkezine EKG cihazı, sterilizatör, diş üniti, otoskop/oftalmaskop seti, klasik tansiyon aleti, puls oksimetre, nebulizatör, göz tablosu, kapalı kan analiz sistemi, 18 parametre hemogram cihazı, 11 parametre idrar analiz cihazı, masaüstü santrifüj cihazı, derin donduruculu buzdolabı, muayene masası, pansuman arabası ile çeşitli tıbbi ve büro malzemesi alımı gerçekleştirildi.
Türk askerinden Kosova'daki Aile Sağlık Merkezine tıbbi malzeme yardımı

Türkiye, Kosova, Güncel

Kaynak: AA


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