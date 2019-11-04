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Türk askerinden Suriyeli kanser hastasına yardım eli

Milli Savunma Bakanlığından, Suriyeli kanser hastasının, askeri tabip personelin kontrolünde Ceylanpınar Devlet Hastanesine nakledilerek tedavisine başlandığı bildirildi.

04.11.2019 16:58Türk askerinden Suriyeli kanser hastasına yardım eli
Milli Savunma Bakanlığından, Suriyeli kanser hastasının, askeri tabip personelin kontrolünde Ceylanpınar Devlet Hastanesine nakledilerek tedavisine başlandığı bildirildi.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, Barış Pınarı Harekatı bölgesindeki Rasulayn'da tedaviye ihtiyacı olan Suriyeli bir kanser hastasının tespit edildiği belirtildi.
Tabip personel kontrolünde Şanlıurfa'nın Ceylanpınar Devlet Hastanesine nakledilen hastanın tedavisine başlandığı kaydedildi.
Kanser hastasının askeri ambulansla hastaneye sevkinin görüntülerinin de yer aldığı videoda askeri personelin kanser hastasına, durumuyla ilgili soru sorduğu ve ambulansa sınırdan geçtiği anlar yer alıyor.

Ceylanpınar, Güncel

Kaynak: AA

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