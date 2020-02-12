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Türk askerine hakaret eden Esed rejimi muhabiri Shadi Helwa'nın aracı füzeyle vuruldu

Suriye'deki Türk gözlem noktasının önünde çektiği videolarda Türk halkına ve Mehmetçik'e hakaret eden Esed rejiminin ajansı SANA'nın muhabiri Shadi Helwa'nın aracı Halep'in Batı kırsalında vuruldu.

12.02.2020 17:47 | Son Güncelleme: 12.02.2020 18:04

Esad rejiminin yayın organı SANA'nın saha muhabirlerinden Shadi Helwa, bölgedeki Türk gözlem noktalarından birinin önüne giderek hakaret dolu bir çekti.

KAÇMAYA ÇALIŞIRKEN VURULDU

Türk askerine "fare" deme küstahlığında bulunan Shadi Helwa'nın içinde bulunduğu araç, bugün füzeyle vuruldu. Suriye Milli Ordusu tarafından vurulan araçtaki Shadi Helwa, saldırıdan yaralı olarak kurtarıldı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A DA HAKARET DOLU İFADELER KULLANMIŞTI

Hastaneye kaldırılan Hilva'nın, yüzünde yaralar olduğu görüldü. Shadi Helwa, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a da hakaret dolu ifadeler kullanıyordu.

Türk askerine hakaret eden Esed rejimi muhabiri Shadi Helwa'nın aracı füzeyle vuruldu

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