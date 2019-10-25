Haberler » Güncel » Türk askerine 'Pınar'lı teşekkür

Türk askerine "Pınar"lı teşekkür

Doğum sancıları tutan ve Mehmetçik tarafından zırhlı personel taşıyıcıyla hastaneye ulaştırılan Suriyeli kadın, doğan bebeğine, Barış Pınarı Harekatı'ndan dolayı "Pınar" ismini verdi.

25.10.2019 21:18Türk askerine
Doğum sancıları tutan ve Mehmetçik tarafından zırhlı personel taşıyıcıyla hastaneye ulaştırılan Suriyeli kadın, doğan bebeğine, Barış Pınarı Harekatı'ndan dolayı "Pınar" ismini verdi.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Barış Pınarı Harekatı kapsamında Tel Abyad ve Rasulayn'da mayın/EYP temizliğine devam eden Mehmetçik, Suriyeli hamile bir kadının doğum sancılarının arttığı haberi üzerine harekete geçti.
Zırhlı personel taşıyıcıyla Akçakale Devlet Hastanesine ulaştırılan Ziheyye El Halil, bir kız çocuğu dünyaya getirdi.
Doğum sonrası Mehmetçiğe teşekkür eden Ziheyye El Halil, Barış Pınarı Harekatı'ndan dolayı bebeğinin ismini "Pınar" koyduğunu söyledi.
Mehmetçik de Pınar bebeğe ve annesine sağlık ve mutluluk dolu bir ömür dileğinde bulundu.

Barış Pınarı Harekatı, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
21:56 Muğla'da 40 düzensiz göçmen yakalandı
21:55 Guterres'ten, Suriye'de siyasi süreç vurgusu - NEW
21:54 Camiden hırsızlık güvenlik kamerasında
21:54 ABD'deki Rusya soruşturmasına karşı cezai soruşturma
21:51 "Hak ve Adalet Ekseninde Yeni Bir Dünya" konferansı
21:50 "Mazlum Kobani'yi iade etmeyen terörü destekleyen ülke olur"
21:47 "Hırvat medyası, siyasi ve diplomatlara Türkiye'nin amacını anlattım"
25.10.2019 21:56:35