Haberler » Güncel » - Türk askerini alnından öpen Suriyeliler yıllar sonra kavuştukları topraklarda secdeye kapandı - Haber

- Türk askerini alnından öpen Suriyeliler yıllar sonra kavuştukları topraklarda secdeye kapandı

- Türk askerini alnından öpen Suriyeliler yıllar sonra kavuştukları topraklarda secdeye kapandıRESULAYN - PKK/YPG terör örgütünün baskısından kaçarak Türkiye'ye sığınan ve bugün ülkelerine kesin dönüş yapan Suriyeliler, Türk askerinin alnını öperek vedalaşırken yıllar sonra geri...

22.11.2019 21:24 | Son Güncelleme: 22.11.2019 21:27
- Türk askerini alnından öpen Suriyeliler yıllar sonra kavuştukları topraklarda secdeye kapandı
RESULAYN - PKK/YPG terör örgütünün baskısından kaçarak Türkiye'ye sığınan ve bugün ülkelerine kesin dönüş yapan Suriyeliler, Türk askerinin alnını öperek vedalaşırken yıllar sonra geri döndükleri ülkelerinde ise secde edip toprağı öptü.
Barış Pınarı Harekatı ile terörden temizlenen Suriye'nin Rasulayn kentine dönen yaklaşık 100 kişilik Suriyeli gurup, yıllar sonra doğdukları topraklara dönebilmenin büyük sevincini yaşadı. Ceylanpınar ile Rasulayn arasındaki sınır kapısından geçen Suriyeliler, önce Türk askerine sarılıp alnını öptü. Askerlerle vedalaşan Suriyeliler, ülkelerine adımlarını attıkları anda ise secdeye kapanarak toprağı öptü.
Büyük sevinç yaşayan Suriyeliler, "Elhamdülillah, çok şükür. Allah, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan, Türk Silahlı Kuvvetleri ve Suriye Milli Ordusu'ndan razı olsun" diyerek mutluluklarını ifade etti.
- Türk askerini alnından öpen Suriyeliler yıllar sonra kavuştukları topraklarda secdeye kapandı

YPG, PKK, Güncel

Kaynak: İHA


Son Dakika Güncel Haberleri
23:24 Suriyeli hamalların 'kasa indirme' kavgası: 1 ölü, 2 yaralı (2)
23:22 Göç İdaresinden yabancıların kimlik süreleri ile ilgili açıklama
23:22 "Şiddet sıfır, öğretmenler pekiyi" paylaşımları Twitter'da ilk sıraya çıktı
23:21 - Trafik Kazasında Camdan Fırlayan Çocuk Yara Almadan Kurtuldu
23:20 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Cemaati olmayan cami yetim ve öksüzdür (6)
22:22 Ali Türkşen, kurucusu olduğu İYİ Parti'yi yerden yere vurdu: Seçim olsa oy vermem
21:34 ABD'den, YPG/PKK'nın Suriye'nin doğusundaki petrol sahalarını kontrol etmesine destek
21:30 Erdoğan'dan "Beştepe'ye giden CHP'li" iddiasıyla ilgili yeni açıklama: Kılıçdaroğlu da kendisini ortaya koysun, meydan okuyorum
21:22 Muharrem İnce'den Kılıçdaroğlu'na: İsmi açıklamıyorsanız CHP yönetimi kumpas kurmuş demektir
20:13 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terör örgütü YPG'ye verilen 33 bin TIR silahı bulduk, topluyoruz
19:22 "Kocam kokuyor" diyerek eşinden boşanmak isteyen kadın eşini defalarca aldatmış! İkinci çocuk da başkasından çıktı
14:15 Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk duyurdu: Lisede sınıfta kalma geri geliyor
11:19 Kara Cuma'da firmaların fiyat oyunu ifşa oldu
10:00 Meteoroloji'den beklenen haber geldi! Yeni haftada kar var
09:38 Terörist elebaşı Duran Kalkan'ın genç kızlara tecavüz ettiği görüntüler emniyet güçlerine teslim edildi
22.11.2019 23:25:48