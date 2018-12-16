Türk Askerinin Münbiç'teki Devriyesi Sürüyor

Türk ordusunun Münbiç
sınırında PYD kontrolünde bölgelerin yakınlarındaki devriyesini sürdürüyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
'ın Fırat'ın doğusuna yönelik operasyon düzenleneceğini açıklamasının ardından Münbiç'teki hareketlilik sürüyor. Bölgedeki Türk ordusuna ait zırhlı birliklerin devriyesi sürüyor.
PYD kontrolündeki bölgelerin yakınında devriyelerini sürdüren zırhlı birliklerin Quabasin - El Humran arasındaki devriyesi, bölge halkı tarafından cep telefonu ile görüntülendi. - CERABLUS
Recep Tayyip Erdoğan,Münbiç
16 Aralık 2018 Pazar 13:09