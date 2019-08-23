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Türk atletler Fransa'da piste çıkacak

Elmas Lig'in onikinci yarışı Paris Grand Prix'i yarın Fransa'da yapılacak.

23.08.2019 14:46 Türk atletler Fransa'da piste çıkacak
Elmas Lig'in onikinci yarışı Paris Grand Prix'i yarın Fransa'da yapılacak.
Türkiye Atletizm Federasyonundan (TAF) yapılan açıklamaya göre, başkent Paris'teki müsabakalarda Türkiye'den Ramil Guliyev, Yasmani Copello ve 4x100 bayrak takımı piste çıkacak.
200 metrenin dünya şampiyonu Ramil Guliyev'in Elmas Lig'de 6 yarışta galibiyeti bulunuyor. Türk atlet, Paris'te geçen yapılan mücadeleyi de önde bitirmişti.
Olimpiyat üçüncüsü Yasmani Copello ise Zürih'teki finallere gitmeden önce serinin son yarışı Paris'te piste çıkacak.
Elmas Lig puan sistemine dahil olmayan 4×100 metre mücadelesinde ise Türk Bayrak Takımı mücadele verecek. Bu yıl Dünya Bayrak Yarışları Şampiyonası'nda Doha 2019 bileti alan milliler, müsabakalara özel olarak davet edildi. Avrupa ikincisi ay-yıldızlı ekip, Kanada, Danimarka, İspanya, Fransa ve Portekiz'e karşı yarışacak.
Yarışmalar 24 Ağustos Cumartesi saat 20.00'de başlayacak ve TRT Spor'dan yayınlanacak.

Değerli Taş, Fransa, Paris, Spor

Kaynak: AA

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