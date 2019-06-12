Türk, Azerbaycanlı ve Alman parlamenterlerden ortak platform

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Türk, Azerbaycanlı ve Alman parlamenterler, "Diyalog ve İşbirliği için Bakü Parlamento Platformu" oluşturdu.Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de "Güvenlik ve İşbirliği Konferansı" düzenlendi.Konferansa, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı Parlamenter Asamblesi (AGİTPA) Başkanı George Tsereteli, Azerbaycan Milli Meclisi Başkan Yardımcısı Bahar Muradova, Almanya Bundestagı Başkan Yardımcısı Thomas Oppermann, AGİTPA Başkan Yardımcısı Azay Guliyev ve parlamenterler katıldı.Konferansta, Türkiye'yi de Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç başkanlığındaki heyet temsil etti.AGİTPA Başkanı Tsereteli, toplantıda yaptığı konuşmada, bölgede çeşitli çatışmaların mevcut olduğunu ve bunların barış ve diyalog yoluyla çözülmesi gerektiğini söyledi.Bölgedeki çatışmaların ekonomik kalkınmayı yavaşlattığını ve halkların daha iyi gelecek kurmasına engel oluşturduğunu belirten Tsereteli, parlamento diplomasisine inandığını, bu kapsamda yapılan tüm girişimlerin önemli ve faydalı olduğunu kaydetti.TBMM Başkanvekili Bilgiç, Bakü Platformu'nun dünyanın ve bölgenin içinde bulunduğu güncel sınamaları parlamenter düzeyde ele almak, parlamenterler arası diyaloğu arttırmak ve bu diyaloğu somut unsurlara dönüştürmek konusunda atılmış önemli bir adım olduğunu söyledi.Bugün artık hiçbir devletin dünyada yaşanan gelişmelerden bağışık olmadığını, gelişmelerin bir şekilde tüm devletleri etkilediğini ifade eden Bilgiç, göç akını ve terörün dünya ve bölgeyi etkileyen büyük sorunlar olduğunu anlattı.Terörizmle etkin mücadele için tüm devletlerin istisnasız şekilde ortak tutum benimsemesi gerektiğini vurgulayan Bilgiç, "Terörizmle mücadelede 'benim teröristim', 'senin teröristin' gibi seçici bir anlayış benimsenemez. Bir terör örgütüyle mücadelede bir diğer terör örgütünden yararlanılması asla kabul edilemez. Bu tür seçici yaklaşımlar, eninde sonunda devletlerin kendisine zarar verir." dedi.Siber güvenlik, ekonomik krizler, İslamofobi, ayrımcılık gibi sorunlardan da bahseden Bilgiç, şunları söyledi:"İnsan hakları ve demokrasi gibi temel kavramların beşiği Avrupa'da, özellikle son dönemdeki gelişmeler sonucu, yabancı düşmanlığı ve İslamofobi hızla tırmanmaktadır. Aşırı sağcı partilerin körüklediği popülist söylemler bu bağlamda ciddi endişe kaynağıdır. Bu eğilimlerin toplumun geneline yayılmadan ve şiddetlenmeden gerekli tedbirlerin alınması ortak amacımız olmalıdır."Bakü Platformu'nun bölgesinde ve ötesinde bu ve benzeri güncel sınamaları parlamenter düzeyde ele almak bakımından son derece önemli işlev göreceğine inandığını dile getiren Bilgiç, "Platformun tamamen işler hale gelmesi ve etkin çalışmalar yürütmesi elbette başlangıçta zaman alacaktır ancak bu sürecin kısa olacağını tahmin ediyorum. Biz üç kurucu üye olarak çalışmalarımızın mevcut uluslararası mekanizmalara tamamlayıcı olması için gerekli çabayı göstereceğiz." ifadelerini kullandı.Konuşmasında 30 yıldır çözüm bekleyen Dağlık Karabağ sorununa da değinen Bilgiç, Türkiye olarak meselenin Azerbaycan'ın toprak bütünlüğü ve tanınmış sınırlarına uygun şekilde AGİT Minsk Grubu kapsamında çözümünü desteklediklerini belirtti.Almanya Bundestagı Başkan Yardımcısı Oppermann da Dağlık Karabağ sorunundan bahsederek sorunun barış yoluyla çözülmesini umduklarının altını çizdi.Ülkesinin hem Azerbaycan hem de Ermenistan'la iyi ilişkiler içerisinde bulunduğunu ifade eden Oppermann, Almanya'nın her iki tarafın da güvendiği aracı olarak çözüm sürecine katılma şansının olduğunu kaydetti.Azerbaycan Milli Meclisi Başkan Yardımcısı Muradova, Bakü Platformu'nun başlıca hedeflerinden birinin bölgedeki sorunların çözümüne ve iş birliklerinin gelişmesine katkı sağlamak olduğunu bildirdi.Parlamenterler ve halklar arasında dostluğa katkı sunmak için çıktıkları yolun başında yer aldıklarını vurgulayan Muradova, platformun genel sekreterliğinin Bakü'de bulunacağını sözlerine ekledi.Toplantıda, AGİTPA Başkan Yardımcısı Azay Guliyev, Bakü Platformu'nun koordinatörü seçildi.