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Türk azınlıktan Türkiye ve Yunanistan'a yardım kampanyası

Batı Trakya Türk Azınlığı, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı mücadelede destek olmak için Türkiye ve Yunanistan'a yardım kampanyası başlattı.

05.04.2020 14:48 | Son Güncelleme: 05.04.2020 14:48
Türk azınlıktan Türkiye ve Yunanistan'a yardım kampanyası
Batı Trakya Türk Azınlığı, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı mücadelede destek olmak için Türkiye ve Yunanistan 'a yardım kampanyası başlattı.
İskeçe seçilmiş Müftüsü Ahmet Mete, yaptığı yardım duyurusunda, "İskeçe imam ve hocaları olarak bu zor günlerde vatanımız Yunanistan ve ana vatanımız Türkiye'nin yanında olduğumuzu ifade etmek üzere bir yardım kampanyası başlattık." ifadesini kullandı.
Mete, kampanyaya katılmak isteyen soydaşların bulundukları yerlerdeki din görevlileri aracılığıyla yardımlarını müftülüğe iletebileceklerini kaydetti.
Gümülcine seçilmiş müftülüğü tarafından yapılan açıklamada ise "Yaşadığımız ülke Yunanistan ve ana vatanımız Türkiye'ye yardım düşüncesiyle, Rodop ve Evros illeri din görevlileri olarak aramızda topladığımız maddi yardımlarımızı ulaştırmak üzereyiz." ifadesine yer verildi.

Kaynak: AA

Etiketler: Batı Trakya, Yunanistan, Türkiye, Güncel
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