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Türk balının zaferi

Son yıllarda Avrupa ve dünya pazarında büyük rağbet gören Türk balları, Kanada'da yapılan Dünya Arıcılık Kongresinde iki dalda dünya birinciliği, iki dalda ise dünya ikinciliği elde etti.

18.10.2019 14:14Türk balının zaferi
Son yıllarda Avrupa ve dünya pazarında büyük rağbet gören Türk balları, Kanada'da yapılan Dünya Arıcılık Kongresinde iki dalda dünya birinciliği, iki dalda ise dünya ikinciliği elde etti. Mersin'in tek yayla balı olan Eğriçayır balı dünyanın en nadir ve kaliteli balı seçilirken, Karakovan balı da kendi alanında dünya birincisi seçildi.

Türk Çam Balı'nın uluslararası arenada yer alması için akreditasyon çalışmalarının devam ettiğini belirten Türkiye Arıcılar Birliği (TAB) Başkanı Ziya Şahin, "2107 yılında Dünya Arıcılık Kongresi'ne Türkiye ev sahipliği yapmıştı. Bu kongrede, ben 2017 yılından bu yana her zaman söylüyorum. Dünyanın en iyi, en nadide balları ülkemizde olduğunu söylüyorum. 2017 yılındaki kongrede bal yarışmalarının yüzde 65'ini Türkiye almıştır. Bu kongrelerde kesinlikle bir ülkenin hegomanyası altında liderliği altında geçmiyor. Bütün ülkelerden analizleme çalışmalarına bilim insanları katılıyor. Ben her zaman Türkiye Arıcılar Birliği olarak söylüyorum, dünyanın en güzel balları ülkemizde ve bu balların dış pazarda açılması için önümüzün açılmasını istedik" dedi.

Dünyanın en nadir balı Eğriçayır balı

Kanada'da yapılan Dünya Arıcılık Kongresinde Tür ballarının önemli dereceler elde ettiğinin altını çizen TAB Başkanı Şahin, "Kanada'da yapılan bal yarışmasında işletmelerimiz derece aldı. Mersin bölgemizin tek yayla balı Eğriçayır balı dünyanın en nadir balı, en kaliteli balı seçildi. Dünya birincisi seçildi. Bunu çok iyi görmek lazım. Bizi yönetenlerin de iyi görmesi lazım. Diğer taraftan Biyo firmasının ham çam balı, paketlemede, kavanozda görselde dünya ikinciliğini aldı. Diğer taraftan Amasya bölgemizin kristalize edilmiş balı dünya ikinciliğini aldı. Karakovan balımız ise kendi alanında dünya birinciliğini kazandı. Bunlar bizim için çök güzel gelişmeler. Gelecek kongrelerde biz bu dünya bal yarışmalarında bildik ve hep beraber olmamız gerekiyor. Çam balımızdan, yüksek yayla ballarımızdan, ayçiçeği balımızdan Kestane balımıza kadar her türlü balımız bu yarışmanın içine girsin ki, dünya bal görsün. Bu alınan başarıdan dolayı bütün işletmelerimizi kutluyorum" dedi. - MUĞLA

Türkiye, Avrupa, Kanada, Ekonomi

Kaynak: İHA

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