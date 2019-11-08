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Türk bandıralı vapurlar Rahmi M. Koç Müzesi'nde

Osmanlı bandıralı ve Osmanlı'dan Cumhuriyet yıllarına taşınan, buharlı, yük ve yolcu vapurlarının aslına uygun tabloları ilk kez sanatseverlerle buluştu.

08.11.2019 13:26 | Son Güncelleme: 08.11.2019 13:26 Türk bandıralı vapurlar Rahmi M. Koç Müzesi'nde

Rahmi M. Koç Müzesi deniz ticaret tarihini aydınlatıyor. Erdem Cever tarafından hazırlanan 'Zaman Yolcusu Vapurlar' isimli sergi 20 Nisan'a kadar ziyaret edilebilecek.

Rahmi M. Koç Müzesi'nde aslına uygun olarak resmedilen onlarca vapur tablosu ile deniz ticaret tarihindeki değişim ve kültürel dönüşüme ışık tutuluyor. 20 Nisan 2020'ye kadar açık kalacak 'Zaman Yolcusu Vapurlar' sergisinde hem Osmanlı döneminde hem de Cumhuriyet yıllarında yük ve yolcu taşıyan buharlı deniz fatihleri yer alıyor. Peyk-i Şevket (1838), Marmora (1845) ve Aziz (1863) gibi onlarca vapur tablosunun görülebileceği sergideki eserlerin tamamı iki ayda bir değişecek, sanatseverlere yeni çalışmalar sunulacak.

150 yılı kapsayan bir dönem

Sergiyi hazırlayan Erdem Cever, vapur tablolarının ilk kez sanatseverlerle buluşacağını belirterek, gemiseverlerin görmediği ve duymadığı gemileri sergi sayesinde öğrenebileceklerini söylüyor. Tabloların sırasının düzenlenmesinde ise vapurların Türk bandırasına geçtiği tarihin esas alındığını vurgulayan Cever, 150 yılı kapsayan bir dönemde hizmet veren vapurların sergide bulunduğunun bilgisini veriyor. Cever, şöyle devam ediyor: "Vapurların gerçek görüntülerine odaklanıldı, buna ek olarak teknik bilgileri de anlatılıyor. Asıl amaç bu sergi ile sınıflarıyla sergi ve müze gezen öğrencilerin hayal gücüne hitap etmek ve ülkemizin denizcilik tarihine görsel bir arşiv kazandırmak istiyoruz."

Tutkuyla başlayan bir arşiv

Cever, serginin oluşum süreciyle ilgili detaylar aktarıyor. İlk gençlik yıllarından itibaren gemi resimleri toplamaya başladığını ifade eden Cever, "Bunlar önceleri kartpostal, broşür ve posterdi. Bir zaman sonra aldığım tabloların konusu asıl ilgi alanım olan gemiler oldu ancak aralarında hiç Türk gemisi olmuyordu, bulamıyordum çünkü yoktu, bunun üzerine bir ressam bulup sevdiğim gemileri çizdirmek istedim. İlerleyen yıllarda fotoğrafını ve çizimini bulabildiğim yolcu taşımış Türk bandıralı gemilerin hepsini çizdirdim. Proje kendiliğinden oluştu" diyor.


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Kaynak: Bültenler

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