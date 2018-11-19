Türk Basın Birliği Projeleri İçin Kazım Kurt'u Tebrik Etti

Odunpazarı Belediyesi, Hamburg Türk Basın Birliği olarak Eskişehir'e gelen gazetecileri ağırladı. Almanya'da yaşayan Türk Gazeteci konuk heyeti, Odunpazarı Belediyesi'nin proje merkezlerini gezerek, incelemelerde bulundu.

Konuk heyet, Tarihi Bölge'de bulunan Odunpazarı Belediyesi'ne ait galerileri gezdi. Heyetin Tarihi Bölge'deki turu Yeşil Efendi Konağı'nda bulunan Atatürk ile Bir Gün Galerisi ile başladı. Atatürk ile Bir Gün Galersi'nin ardından Ahşap Eserler, Tayfun Talipoğlu Daktilo, Lületaşı veOsman Yaşar Tanaçan Fotoğraf Galerilerini ziyaret eden Türk Gazeteci konuk heyeti, daha sonra da Dalyancı Konağı'nı ve Hamamyolu Caddesi'ni gezdi.

İNSANLARIN DAHA ÖZGÜR VE MUTLU BİR ÜLKEDE YAŞAMASI İÇİN ÇALIŞIYORUZ

Abacı Konakta öğle yemeği yiyen Türk Gazeteci konuk heyetine Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt da eşlik etti. Başkan Kurt, burada yaptığı konuşmada, Odunpazarı'nda basın mensuplarını ağırlamaktan büyük bir mutluluk duyduklarını kaydetti. Dünyanın nesinde olursa olsun basının demokrasinin sembolü olduğunu vurgulayan Başkan Kurt, "İnsanların daha özgür ve mutlu bir ülkede yaşaması için çalışıyoruz" dedi. Tarih Odunpazarı Bölgesi'nde gerçekleştirdikleri çalışmaları da anlatan Başkan Kurt, hedeflerinin Odunpazarı'nı uluslararası

arenada daha çok tanıtarak turist sayısını artırmak olduğunu dile getirdi. Yakın bir gelecekte dünyaca ünlü isimlerin katkıları ile benzersiz işler yapacaklarını da duyuran Başkan Kazım Kurt, konuk gazeteci heyetine çalışmalarında başarılar diledi.

Odunpazarı Belediyesi'nin gerçekleştirdiği çalışmaları takdirle karşıladıklarını söyleyen Hamburg Türk Basın Birliği Başkanı Mehmet Atak, "Özellikle de Atatürk ile Bir Gün Galerisi, 11 ayrı mahallede yar alan halk merkezleri ve Uğur Mumcu Parkı gibi çok prestijli işler, Kazım Kurt'un başarılı belediyeciğinin simgesi olarak karşımıza çıktı. Burada bize gösterdiği misafir perverlikten dolayı teşekkür ediyoruz. Odunpazarı'nda edindiğimiz izlemin ve haberleri Odunpazarı'nın tanıtımı adına daha farklı bir duygu ile kaleme alacağız. Gerek Almanya gerek Eskişehir'de yeni projelerle daha sık bir araya gelmeyi arzu ediyoruz" diye konuştu.