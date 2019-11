Türk basketbolunun önemli isimleri kan bağışı için sahada

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF), Kızılay Haftası'nı Ankara'da bulunan Türk Kızılay yerleşkesini ziyaret edip kan bağışında bulunarak kutladı.Türk Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık'ın ev sahipliğinde gerçekleşen etkinlikte TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu ve Türk basketbolunun önde gelen isimleri Kerem Tunçeri, Hüseyin Beşok, Ömer Onan, Haluk Yıldırım, Yasemin Horasan ve TBF yönetim kurulu üyeleri Türk Kızılay'ın Etimesgut yerleşkesinde kurulan Kızılay Sokağı'nda AFAD'a ait deprem simülasyon tırını ve stantları tek tek gezdi. Alan içinde bulunan basketbol sahasında çocuklar ile basketbol oynayan Dr. Kerem Kınık ve Hidayet Türkoğlu daha sonrasında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.DR. KEREM KINIK: "KIZILAY VE TÜRK BASKETBOLU ÇOCUKLARIMIZA ÖRNEK OLMAK İÇİN DAHA YAKIN ÇALIŞACAK"Basketbol federasyonunun gençlere örnek olduğunu belirten Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık, "Türk basketbol ailesi, başkan, yönetimi ve değerli sporcularımız Kızılay Haftası münasebeti ile üzerine düşen sorumlulukları yerine getirerek Kızılay ile beraber iyiliğe dikkat çekiyorlar. Gençlere, çocuklarımıza, yavrularımıza örnek oluyorlar. Başkasının derdi ile dertlenmek, kan bağışlamak yoksulun halinden anlamak, afetlere depremlere hazırlanmak hepimizin üzerine düşmesi gereken vazifeler. Bu hafta boyunca sahaya 'Sensiz Olmaz' pankartları ve tişörtleri ile çıkan basketbol takımlarımıza çok teşekkür ediyorum. Gerçekten çok büyük bir farkındalık oluşturdular. Bundan sonra Kızılay ve basketbolu çocuklarımıza örnek olmak için daha yakın çalışacak" ifadelerini kullandı.Hidayet Türkoğlu: "Kan bağışında bulunan sporcularımızı, antrenörlerimizi ve yöneticilerimizi kutluyoruz"Türk Kızılay'ının dünyanın her yerinde örnek gösterilen bir kuruluş olduğunu vurgulayan Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, "Ekip olarak ilk defa burada bulunuyoruz. Bu sayede yeni tecrübeler edindik. Başkanıma o anlamda teşekkür ediyorum. Bugüne kadar yapmış oldukları ve bundan sonra yapacakları işler için Türk Kızılayı dünyanın her yerinde örnek gösterilen bir kuruluş. Hiçbir zorluk gözetmeden her koşulda yarımda koşan ve el uzatan bir kuruluşumuz. Basketbol ailesi olarak gerek Türk Kızılay'ını gerekse spor olsun aynı çatı altında toplanılabilecek yerler olarak düşünüyoruz. Gerek kan bağışı olsun gerekse bu tip organizasyonlar olsun, basketbol ailesi olarak başkanımız ile görüştük ve buna çok sıcak baktı. Bugüne kadar kan bağışında bulunan sporcularımızı, antrenörlerimizi ve yöneticilerimizi kutluyoruz. Saha içinde olduğu gibi saha dışında verdiğimiz mesajlarda gerekli yerlere ulaşır ve herkesin kan ve doku bağışında bulunması bizleri çok mutlu edecektir" diye konuştu.İkili açıklamaların arından Türk Kızılay'ına ait tırda kan bağışında bulundu.(İHA)