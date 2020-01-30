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Türk Bayrağı'nı yırtan Yunan vekile tepki: AP gereğini yapmalı

AVRUPA Parlamentosu'nda (AP) Türk Bayrağı'nı yırtan ırkçı Yunan milletvekili Ioannis Lagos'a tepki gösteren Nişantaşı Eğitim Vakfı Kurucusu Levent Uysal, "Uğruna şehitler verdiğimiz, destanlar yazdığımız şanlı Türk Bayrağı'na uzanan eller kırılır. Yunan milletvekili haddini aşmıştır.

30.01.2020 17:14 | Son Güncelleme: 30.01.2020 17:14Türk Bayrağı'nı yırtan Yunan vekile tepki: AP gereğini yapmalı
AVRUPA Parlamentosu'nda (AP) Türk Bayrağı'nı yırtan ırkçı Yunan milletvekili Ioannis Lagos'a tepki gösteren Nişantaşı Eğitim Vakfı Kurucusu Levent Uysal, "Uğruna şehitler verdiğimiz, destanlar yazdığımız şanlı Türk Bayrağı'na uzanan eller kırılır. Yunan milletvekili haddini aşmıştır. AP, bayrağımıza saygısızlık yapan bu kişi hakkında gereğini yapmalıdır" açıklamasında bulundu.

Parlamentosu'nda (AP) ırkçı Yunan milletvekili Ioannis Lagos, Yunan adalarındaki göçmenlerin durumuna ilişkin oturumda, "Bir tarafta Türkiye var, her istediğini yapabiliyor. Ülkemize akın akın göçmen geliyor. İşte bu Türk Bayrağı, bununla ne yapılır, yırtıp atılır. Artık buna bir son vermeliyiz" diyerek kağıttan yapılmış Türk Bayrağı'nı yırttı.

Lagos'un büyük bir provakasyona imza attığını ve bunun kabul edilemez olduğunu söyleyen Nişantaşı Eğitim Vakfı Kurucusu Levent Uysal, "Bu davranışı Türk Milleti olarak kabul etmemiz imkan dahilinde değildir. Uğruna şehitler verdiğimiz, destanlar yazdığımız şanlı Türk Bayrağı'na uzanan eller kırılır. Yunan milletvekili haddini aşmıştır. Avrupa Parlamentosu, bayrağımıza saygısızlık yapan bu kişi hakkında gereğini yapmalıdır" dedi.

"HESABI EN KISA SÜREDE SORULMALI"

Yunanistan'ın İslam karşıtı ve ırkçı açıklamalarına artık dur demesi gerektiğini belirten Levent Uysal şöyle konuştu: "Yunanistan Doğu Akdeniz'de Türkiye korkusu yaşıyor. Biz o bölgede egemen oldukça daha da korkacaklar. Biz Türk milleti olarak bayrak için ölmek ne demektir biliriz, onlar da bilir. Ülkemizin bayrağına el uzatanlara en güzel cevabı atalarımız Ege Denizi'nde vermişti. Ioannis Lagos'u şiddetle kınıyor, Avrupa Parlamentosu'nun bu faşist hareketin hesabını en kısa sürede sormasını bekliyoruz. Bayrağımıza el uzatmaya çalışanlara bir kez daha hatırlatmak isterim ki, şanlı bayrağımız ecdadlarınızı çarptığı gibi sizleri de çarpar."


- İstanbul

Avrupa, Politika

Kaynak: DHA

Politika

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