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Türk bayrağına hakaret ve terör propagandasına 10 yıla kadar hapis istemi

Diyarbakır'da, sosyal medyada, Türk bayrağına hakaret içerikli sözler sarf ettiği video ile PKK'lı teröristlerin fotoğrafını paylaştığı gerekçesiyle yakalanan şüpheli hakkında 10,5 yıla kadar hapis cezası istendi.

11.12.2019 11:08 | Son Güncelleme: 11.12.2019 11:08Türk bayrağına hakaret ve terör propagandasına 10 yıla kadar hapis istemi
Diyarbakır'da, sosyal medyada, Türk bayrağına hakaret içerikli sözler sarf ettiği ile PKK'lı teröristlerin fotoğrafını paylaştığı gerekçesiyle yakalanan şüpheli hakkında 10,5 yıla kadar hapis cezası istendi.
Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca, tutuksuz sanık E.A. hakkında "Devletin egemenlik alametlerini alenen aşağılamak" ve "Terör örgütü propagandası yapmak" suçlarından hazırlanan iddianame, 4. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.
İddianamede, terör örgütü PKK/KCK'nın kuruluşu, yapılanması ve gerçekleştirdiği saldırılar hakkında detaylı bilgiye yer verildi.
Şüpheli E.A'nın sosyal medya paylaşımlarına ilişkin yapılan araştırmaya yer verilen iddianamede, bu kapsamda sanık tarafından 9 ayrı paylaşım yapıldığı belirtildi.
İddianamede, E.A'nın silahlı ve yüzleri kapalı teröristlerin fotoğraflarının bulunduğu paylaşımlarında yorum da yaptığı, birçok paylaşımda da terör örgütü PKK'yı savunduğu, videoda ise küfür ve hakaret içerikli sözler sarf ettiği ifade edildi.
İddianamede, şu değerlendirmede bulunuldu:
"Şüpheli E.A'nın, terör örgütü PKK/KCK'nın saldırı ve faaliyetlerini meşru görerek, benimsediği, terör örgütünün sözde 'öz savunma' bahanesiyle gerçekleştirdiği saldırılara destek olduğu, PKK/KCK'yı överek, sahiplendiği ve terör örgütünün propagandasını yaptığı tespit edilmiştir. İnternet ortamında 'basın-yayın yoluyla' suç işlendiği için cezada yarı oranında artırım yapılması gerekmiştir. Şüphelinin PKK/KCK'lı teröristlerin terör ve şiddet içerikli saldırılarını, ideolojisini övücü ses, görüntü, yazı ve simgeleri sosyal paylaşım sitesinde tüm kullanıcılara açmak suretiyle zincirleme biçimde terör propagandası yaptığı, videoda ise devletin egemenlik alametlerini alenen aşağılama suçunu işlediği anlaşılmıştır."
İstenen ceza
İddianamede, tutuksuz sanık E.A. hakkında, "Devletin egemenlik alametlerini alenen aşağılamak" ve "Terör örgütü propagandası yapmak" suçlarından 2 yıl 6 aydan 10 yıl 6 aya kadar hapis cezası istenerek, mahkumiyeti halinde TCK'nin 53/1 maddesinde görülen hak yoksunluklarına hükmedilmesi talep edildi.

PKK, Güncel

Kaynak: AA

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