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Türk bayrağını öpen Nadire nineyi, belediye başkanı makamında ağırladı

BURSA'nın İnegöl ilçesinde yolda yürürken gördüğü, internet kafenin önünde asılı Türk bayrağını 3 kere öperek alnına koyan Nadire Çiğdem'i (77), Belediye Başkanı Alper Taban, makamında ağırladı.

30.11.2019 13:31 | Son Güncelleme: 30.11.2019 13:31Türk bayrağını öpen Nadire nineyi, belediye başkanı makamında ağırladı

BURSA'nın ilçesinde yolda yürürken gördüğü, internet kafenin önünde asılı Türk bayrağını 3 kere öperek alnına koyan Nadire Çiğdem'i (77), Belediye Başkanı Alper Taban, makamında ağırladı.

İnegöl ilçesinde caddede yürüyen Nadire Çiğdem, internet kafenin önünde asılı Türk bayrağını görünce, o tarafa doğru yöneldi. Türk bayrağını 3 kere öperek alnına koyan Çiğdem'in bu davranışına çevredeki gençler de şahit oldu. Nadire Çiğdem'in bayrağı öptüğü anlar, güvenlik kameralarına yansıdı.

Olayın basında yer almasının ardından İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, Nadire Çiğdem'i makamında ağırladı. Çiğdem, "Bir gün merasime gittiğimiz zaman önümdeki, İstiklal Marşı okunurken oturuyordu, ensesinden tutup kaldırdım. Ben öyle yetiştim ve evlatlarıma da öyle öğrettim. Vatanımın, milletimin kutsal olduğunu anlattım ve buna göre yetiştirdim" dedi. Başkan Taban ise duygulandığını ifade etti.

Nadire Çiğdem'in elini öpen Başkan Taban, Çiğdem'e bayrak ve çiçek hediye etti.



Alper Taban, İnegöl, Güncel

Kaynak: DHA

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