Haberler » Güncel » Türk bayrağını yırtan ırkçı Yunan vekil hakkında soruşturma başlatıldı - Haber

Türk bayrağını yırtan ırkçı Yunan vekil hakkında soruşturma başlatıldı

Avrupa Parlamentosu'nda ırkçı Yunan milletvekilinin provokasyonu vardı. Yunan parlamenter konuşması sırasında Türk bayrağını yırttı. Ankara'dan çok sert tepki geldi. Avrupa Parlamentosu parlamenter için soruşturma başlattı.

30.01.2020 19:01 | Son Güncelleme: 30.01.2020 19:09

Parlamentosu'nda, Yunan Adalarındaki göçmenlerin durumu konuşulduğu sırada ırkçı Yunan Altın Şafak Partisi'nin eski milletvekili, bağımsız parlamenter Yannis Lagos kürsüye çıktı. Daha önce bir çok kez ırkçı tavrıyla gündeme gelen, hatta bu nedenle yargılanan Yunan parlamenter 'yi Yunanistan'a sürekli göçmen yollamakla suçladı. Hakaretlerini sürdürerek cebinden çıkardığı kağıdına basılı Türk bayrağını yırttı.

TÜRKİYE'DEN PEŞ PEŞE SERT TEPKİLER GELDİ

Çirkin provokasyona Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu sert tepki gösterdi. "Avrupa'nın şımarık, ırkçı çocukları hadlerini bilsin" dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de provokasyonu "Namertlik ötesi skandal" olarak değerlendirdi, Yunan vekil hakkında siyasi ve cezai tedbirlerin alınmasını istedi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de sosyal medyadan tepki gösterdi. "Irkçı ve zehirli kafalar yaptıkları saygısızlıkla bayrağımıza zarar veremezler" ifadelerini kullandı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde da gündem bu konu oldu. Meclis Başkanı Mustafa Şentop vekile gereken cezanın verilmesi gerektiğini vurguladı. Genel Kurul'da parti temsilcileri konuştu.

AP SORUŞTURMA AÇTI

Yunanistan Dışişleri Bakanlığı olayı kınadı, Avrupa Parlamentosu Başkanı David Sassoli, ırkçı vekil hakkında yaptırım süreci başlattı.

Bahçeli, Türk BayrağıBahçeli, Türk Bayrağı'nı yırtan ırkçı Yunan vekile 'Atatürk' örneğiyle tepki gösterdi

Son dakika: Irkçı Yunan milletvekilinin Türk bayrağını yırtmasına TürkiyeSon dakika: Irkçı Yunan milletvekilinin Türk bayrağını yırtmasına Türkiye'den ilk tepki

Irkçı Yunan milletvekilinden skandal hareket: Türk bayrağını yırttıIrkçı Yunan milletvekilinden skandal hareket: Türk bayrağını yırttı

Türk bayrağını yırtan ırkçı Yunan vekil hakkında soruşturma başlatıldı

Türkiye, Avrupa, Güncel


Güncel

Son Dakika Haberleri

17:10  Halis Bayancuk kimdir, nereli? Ebu Hanzala kaç yaşında?
16:31  Suçlu filmi konusu nedir? Suçlu oyuncuları ve Suçlu özeti!
16:13  Bircan Bali kimdir, ne iş yapıyor? Bircan Bali kaç yaşında, Bircan Bali eşi kimdir?
16:11  Süper Loto çekilişi saat kaçta? Süper Loto sonuçları 30 Ocak 2020 Milli Piyango
15:29  Türk bayrağını yırtan ırkçı Yunan vekil Ioannis Lagos kimdir?
30.01.2020 22:29:39