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Türk bayrağını yırtan Yunan vekil protesto edildi

Fatih'te toplanan bir grup motosikletli, Avrupa Parlamentosu'nda Türk bayrağını yırtan Yunan milletvekilini protesto etti.

02.02.2020 17:20 | Son Güncelleme: 02.02.2020 17:20Türk bayrağını yırtan Yunan vekil protesto edildi
Fatih'te toplanan bir grup motosikletli, Parlamentosu'nda Türk bayrağını yırtan Yunan milletvekilini protesto etti.
Avrupa Parlamentosu'nda yaptığı konuşma esnasında Türk bayrağını yırtarak büyük tepki toplayan Milletvekili Loannis Lagos'u protesto eden bir grup motosikletli vatandaş Saraçhane Parkı'nda toplandı. Türk bayraklarıyla süsledikleri motosikletleriyle konvoy halinde Yunanistan Konsolosluğuna giden vatandaşlara polis de eşlik etti.
Tük bayrağına karşı düzenlenen çirkin saldırının gündem oluşturup Kudüs meselesini unutturmak için yapıldığını söyleyen Kadir Çınar, "Bugün burada siyonist İsrail'in bir tuzağı olan Yunanistan vekilinin Avrupa Parlamentosu'nda bayrağımızı yırtıp hedef şaşırtarak Kudüs meselesini unutturup bayrak meselesine çevirdiği için toplandık. Biz burada hem İsrail'i hem de Yunanistan'ı protesto etmek için toplandık inşallah. Tepkimiz Yunan hükümetinde olan İsrail maşası vekile" dedi.
Yapılan açıklamanın ardından grup, motosikletleriyle konvoy halinde Yunanistan Konsolosluğu'na gitti.
(Serdar Ünal - Veysel Ensar Gökcegözog/İHA)

Yunanistan, Avrupa, Güncel

Kaynak: İHA

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