Türk bayraklı 500 kayaksever İdlib şehitleri için piste çıktı
Türk bayraklı 500 kayaksever İdlib şehitleri için piste çıktı Bolu'da kayakseverler kar üzerinde şehitleri andı Bolu'nun turizm merkezi Kartalkaya'da Türk bayraklı 500 kayakçının katıldığı organizasyonda İdlib şehitleri anıldı.
09.03.2020 16:03 | Son Güncelleme: 09.03.2020 16:04
Türk bayraklı 500 kayaksever İdlib şehitleri için piste çıktıBolu'da kayakseverler kar üzerinde şehitleri andı
BOLU - Bolu'nun turizm merkezi Kartalkaya 'da Türk bayraklı 500 kayakçının katıldığı organizasyonda İdlib şehitleri anıldı. Türkiye'nin en önemli turizm merkezlerinden birisi olan Kartalkaya'da bulunan bir otelin öncülüğünde İdlib şehitlerini anmak için organizasyon düzenlendi. Organizasyon kapsamında kayak pistinde bir araya gelen Türk bayraklı yaklaşık 500 tatilci, 'Şehitlerimizin ruhu şad olsun' yazılı pankartın arkasında kayak yaptı. Tatilcilerin büyük destek verdiği şehitleri anma etkinliği, drone ile görüntülendi.
BOLU - Bolu'nun turizm merkezi Kartalkaya 'da Türk bayraklı 500 kayakçının katıldığı organizasyonda İdlib şehitleri anıldı. Türkiye'nin en önemli turizm merkezlerinden birisi olan Kartalkaya'da bulunan bir otelin öncülüğünde İdlib şehitlerini anmak için organizasyon düzenlendi. Organizasyon kapsamında kayak pistinde bir araya gelen Türk bayraklı yaklaşık 500 tatilci, 'Şehitlerimizin ruhu şad olsun' yazılı pankartın arkasında kayak yaptı. Tatilcilerin büyük destek verdiği şehitleri anma etkinliği, drone ile görüntülendi.
Kaynak: İHA
Haberin Videosu :Türk bayraklı 500 kayaksever İdlib şehitleri için piste çıktı
Etiketler : Kartalkaya, İdlib, Genel
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