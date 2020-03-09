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Türk bilardocu, Avrupa Şampiyonası'na katılacak

Türkiye Pool Bilardo Şampiyonası 1. Etap müsabakalarında 3. olarak büyük bir başarıya imza atan Duru Bulgur Performans Spor Kulübü Milli Sporcusu M. Sami Köylü, Nisan ayında Romanya'da düzenlenecek Avrupa Şampiyonasında Türkiye'yi temsil edecek.

09.03.2020 11:13 | Son Güncelleme: 09.03.2020 11:21
Türk bilardocu, Avrupa Şampiyonası'na katılacak
Türkiye Pool Bilardo Şampiyonası 1. Etap müsabakalarında 3. olarak büyük bir başarıya imza atan Duru Bulgur Performans Spor Kulübü Milli Sporcusu M. Sami Köylü, Nisan ayında Romanya 'da düzenlenecek Avrupa Şampiyonasında Türkiye'yi temsil edecek.

25 Şubat-1 Mart tarihleri arasında Antalya'da düzenlenen şampiyonada yarışan M. Sami Köylü, 6 gün süren ve 378 üst düzey sporcunun katıldığı şampiyonada Türkiye 3.'sü olma başarısı gösterdi. Milli sporcu, Romanya'nın başkenti Bükreş'te 03-05 Nisan 2020 tarihlerinde düzenlenecek olan Open Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil etme hakkı kazandı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Etiketler : Romanya, Türkiye, Avrupa, Güncel
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