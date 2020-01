Türk bilgisayar bilimcisi prof. dr. sirer: 10 yıl içerisinde tüm paralar dijital olacak

Türk bilgisayar bilimcisi Prof. Dr. Sirer: 10 yıl içerisinde tüm paralar dijital olacakİSTANBUL, (DHA)- Blockchain Teknolojisi alanında dünyadaki en yetkin isimlerden biri olan Cornell Üniversitesi'nden Prof. Dr. Emin Gün Sirer, 'Önümüzdeki 10 sene içerisinde tüm paraların dijital olacağına dair en ufak bir şüphem yok. Merkez Bankası (MB) eğer kartlarını doğru oynarsa, başka dünya ülkelerinin yapamadığını bizim yapmamız mümkün' dedi. Türkiye 'nin ilk ve tek YÖK onaylı olduğu ifade edilen Blockchain Araştırma ve Uygulama Merkezi BlockchainIST Center, AVA Labs ile iş birliğine gitti. İş birliği lansmanına Bahçeşehir Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Enver Yücel, üniversitenin rektörü Prof. Dr. Şirin Karadeniz, finans şirketleri, blockchain yatırımcıları, farklı üniversitelerden akademisyenler ve öğrenciler katıldı. İş birliği ile; AVA platformunda blockchain tabanlı uygulamalar geliştirilerek, Bahçeşehir Üniversitesi öğrencilerinin bu teknoloji ile bir an önce tanıştırılması hedefleniyor. Bu doğrultuda master öğrencilerinin tezlerini AVA platformunda birer uygulamaya dönüştürmek, İstanbul Kalkınma Ajansının desteklediği Blockchain Okulundan mezun olan öğrencilerin projelerini de AVA platformuna aktarılması planlanıyor.'İLK VE TEK BLOKZİNCİR TEKNOLOJİ ARAŞTIRMA MERKEZİYİZ'Yapılan iş birliği ile ilgili düzenlenen toplantıda konuşan BAU BlockchainIST Center Direktörü Dr. Öğr. Üyesi Bora Erdamar, 'BlockchainIST Center olarak Türkiye'de bir üniversite bünyesinde bulunan ilk ve tek Blockchain Teknoloji Araştırma Merkezi'yiz. Yaklaşık 1.5 senedir eğitim konusunda çok ciddi çalışmalarımız oldu. Habitat Derneği Sermaye Piyasaları ile birlikte İstanbul Kalkınma Ajansı'nın desteklemiş olduğu İstanbul Blockchain Okulu Projesini yürütüyoruz. Buradan çok yakında pek çok proje çıkacak. Pek çok uzmanlar yetişiyor. Bununla beraber BAU bünyesinde finansal teknolojiler yüksek lisans programımız var. Çok uzun zamandır Türkiye'de hep üzerine konuşulan blockchain teknolojisinin en büyük iki eksiği uzman kişiler ve bunların geliştirdikleri projeler. AVA ile beraber yaptığımız iş birliği sonrasında bütün bu projelerin hayata hızla geçebileceği teknolojik bir nitelik projesi. Blockchain teknolojisinin bitcoin ve ethereumdan itibaren süre gelen bir takım yavaşlık, ölçeklenebilirlik gibi problemleri vardı. AVA platformu aslında bütün bunları gidererek bütün bu blockchain projelerinin hızlıca hayata geçirilmesini sağlayan, hızlı ve kolay kullanılabilir, ölçeklenebilir bir inovasyon sunuyor. Bu iş birliği sonrasında Türkiye olarak bütün projeleri hızlıca hayata geçirmeyi planlıyoruz' diye konuştu.'BLOCKCHAİN DE TÜRKİYE HIZLA İLERLİYOR'Blockchain konusunda Türkiye'nin çok hızlı ilerlediğinin ve Türkiye'nin ürünlerini dünyada ihraç edebilecek bir konuma getirecek kadar hızla projelerin alt yapısı kurulduğunun altını çizen Erdamar, 'BlockchainIST Center bünyesinde çıkacak olan tüm projeleri aynı şekilde Türkiye'de danışmanlık verdiğimiz tüm firmaların blockchain projelerinin AVA projesinin teknik alt yapısıyla entegrasyonunun sağlayacağız. Bu bize bütün projelerin çok daha hızlı, performansı yüksek, bir şekilde yapılmasını ve bunların çok daha hızlı bir şekilde hayata geçirilmesini sağlayacak. Bu anlamda BlockchainIST Center olarak biz de AVA projesini Türkiye'de yaygınlaştırılması, dünyada kullanımının artması için elimizden geleni yapıyor olacağız. Blockchain konusunda Türkiye aslında çok hızlı ilerliyor. Burada en önemli yavaşlık kaynaklarından bir tanesi merkezi kurumların, merkeziyetsiz teknolojileri destekleme konusunda bazen yavaş veya temkinli olmasıdır. Türkiye'de 2 sene öncesine göre şu anda pek çok bakanlığın kalkınma planına girmiş şekilde blockchain teknolojilerinin geliştirilmesi, bu anlamda bir kamu blockchaini alt yapısının kurulması, Cumhurbaşkanlığının yıllık raporunda Merkez Bankası destekli bir dijital para projesinin hayata geçirilmesi blockchain teknolojisinin önünü açtı' diye konuştu.'İŞ BİRLİĞİ TÜRKİYE'DE BLOCKCHAİN GELİŞİMİNE FAYDA SAĞLAYACAK'AVA Labs CEO'su ve Cornell Üniversitesi'nden Prof. Dr. Emin Gün Sirer, 'Blockchain yeni bir alan ve ortaya çıkmasıyla birlikte bütün dünya ülkeleri aynı noktaya geldi ve ülkeler arasında büyük bir yarış başladı. Herkes bu yeni ortaya çıkan teknolojiye hakim olmak, insan kaynaklarını bu teknolojiyi bilmesini istiyor ve bunun kendi ülkesinde gelişmesi için adımlar atıyor' dedi ve ekledi: 'Türkiye bu konuda geride değil. Türkiye'nin demografik yapısı teknolojiye alışkın genç insanları ve teknolojiye çok adapte olabilecek kültüre sahip oldukları için Türkiye'de bu alana büyük bir ilgi var. Bu yaptığımız iş birliği sayesinde Türkiye'de blockchain oluşumunun gelişimine fayda sağlayacağımıza inanıyorum. Blockchain teknolojisinden anlayan öğrencilerimizin yetişmesi elbette Türkiye'deki yeni kurulacak olan iş kolları için güzel bir atılım olacaktır. Aynı zamanda finansın yeniden yapılanması, blockchain bazında düzelmesinin de büyük rol oynayacağını düşünüyorum. Normalde bankalar üzerinden, işletmeler üzerinden yapılan takas işlemlerini merkeziyetsiz bir şekilde yapmak, halka açmak, halkın buna direkt katılabilmesi, aracı olmadan finans sistemine birebir girmesini sağlamak. Türkiye bu alana geç gelmesine rağmen çok büyük şekilde geldi. Yaklaşık 2 senedir Türkiye'de blockchain konusunda çok büyük çalışmalar var. Bu teknoloji Türkiye'nin politik yapısı için de çok önemli. Her zaman olduğu gibi tüm devletlerin karşısında savaşmak zorunda kaldıkları finansal bir yapı var. Bunu dünyanın her yerinde görüyoruz. Gerek para transferi olsun, yeni yapılandırmalar, iş akımlarının dijitale döndürülmesi olsun, bu konularda blockchain müthiş bir yenilik arz ediyor. Buna hakim olan bir yeni nesil yetişmesi için böyle bir çalışmaya girdik' dedi.'10 YIL İÇERİSİNDE TÜM PARALAR DİJİTAL OLACAK'Önümüzdeki 10 yıl içerisinde tüm paraların dijital olacağına vurgu yapan Prof. Dr. Emin Gün Sirer, 'Merkez Bankası'nın blockchaine sahip çıkması, bu alanda yeni atılımlar yapmaya çalışması müthiş. Dünya çapında bakıldığı zaman çok az sayıda ülke bunu söyleyecek durumda. İsviçre, Japonya, Singapur derken bunlardan sonra Türkiye'yi sayabilmek beni çok gururlandırıyor. Merkez Bankası'nın AVA üzerinden böyle bir çalışma yapmasını içtenlikle ümit ediyorum. Herhangi bir blockchain projesinin başarılı olması için hem merkeziyetsiz hem de halk tarafından kabul görmesi lazım. Merkez Bankası'nın çıkartacağı dijital paranın merkezi bir tarafı olacaktır. Bu yüzden aşması gereken büyük bir engel var. Eğer doğru yapılırsa, başarılı olacağından en ufak bir şüphem yok. Önümüzdeki 10 sene içerisinde tüm paraların dijital olacağına dair de en ufak bir şüphem yok ama biz bunu kendimiz geliştirmezsek o zaman başkalarının sistemlerine tabi olmak durumundayız. Bugün sosyal bir ağımız olmadığı için Facebook'a, arama motorumuz olmadığı için Google'a tabiysek, yarın da başka bir blockchain firmasının e sunduğu, bizi kaydettiği, bizi kontrol ettiği bir sisteme dahil olmak zorunda kalabiliriz. Bu da çok kötü olur. Merkez Bankası eğer kartlarını doğur oynarsa bu alanda liderlik gösterirse, başka dünya ülkelerinin yapamadığını bizim yapmamız mümkün' ifadelerini kullandı.