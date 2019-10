Türk bilim adamı robotlarda 'Dokunma Hissine Sahip Yapay Deri' teknolojisi geliştirdi

Türk bilim adamı Doç. Dr. Utku Büyükşahin'in geliştirdiği robotların da dokunma hissi teknolojisi, NASA mühendislerinin ilgisini çekti.Türk bilim adamı Doç. Dr. Utku Büyükşahin tarafından geliştirilen ve robotik sistemlerde önemli bir adım olan 'Dokunma Hissine Sahip Yapay Deri' teknolojisi İstanbul 'da düzenlenen basın toplantısıyla tanıtıldı. Robotların da dokunduğunu insanlar gibi hissetmesini mümkün kılan teknolojinin, ABD'de bulunan NASA (Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi) mühendislerinin ilgisini çektiği belirtildi. Doç. Dr. Utku Büyükşahin, geliştirdikleri bu teknoloji hakkında bilgiler verdi."Dünyanın pek çok ülkesinde patent aldık"Robotları dokunma duyusunu kazandıran teknolojiyi anlatan Doç. Dr. Utku Büyükşahin, "Robotlar çok gelişmiş kameralar sayesinde insanlarda çok daha iyi görebiliyor, çok gelişmiş mikrofonlar sayesinde insanlardan çok daha iyi duyabiliyorlar. Spektrometreler sayesinde de insanlardan çok daha iyi tat ve koku alabiliyorlar. Ama dokunma konusunda insanlardan çok daha gerideler. Bu kadar teknolojiye rağmen robotlar insanlar neden oluşamıyor? sorusunun cevabı dokunma duyusudur. Bu dokunma duyusunun eksikliğinden dolayı insanlara yetişemiyorlardı. Bizde geliştirdiğimiz teknolojiyle insandaki maksimum çözünürlük olan parmak ucunda santimetrekarede 241 sinir hücresi sensörüyle algılanan dokunmayı, santimetrekarede 246 ve üzeri sensörle insanın daha üstünde dokunma hassasiyetine ulaşmayı başardık. Bunun tüm dünyada patentlerini aldık. ABD, Kanada, Japonya, Almanya, İtalya ve İspanya gibi ileri gelen ülkelerde patentlerimizi aldık. Şu anda 50'nin üzerinde patentle devam ediyoruz. Yıl sonuna kadar 100'ün üzerinde olmasını bekliyoruz. Şu anada patentlenebilirlik raporları olumlu geldi, tescil belgelerini bekliyoruz" şeklinde konuştu."NASA'dan 'Biz bu teknoloji ile ilgileniyoruz' diye mail aldık"NASA mühendislerinin bu teknolojiye olan ilgisini aktaran Dr. Büyükşahin,"İlk patentin onaylandığı gün NASA'dan "Biz bu teknoloji ile ilgileniyoruz" diye mail aldık. Onlarla karşılıklı görüşmeler sonucunda olan süreçte şu anda elimizde NASA mühendislerinin kesinlikle çok önemli bir gelişme olarak gösterdiği 3-5 sayfalık bir raporumuz var" ifadelerini kullandı."Dokunmanın olduğu her yerde bu teknoloji kullanılabilecek"Geliştirdikleri teknolojinin hangi alanlarda kullanılabileceğini açıklayan Dr. Büyükşahin, "Aslıda teflon gibi bir teknoloji. Her alanda kullanılabilecek. İlk insansı robotlar ilk aklımıza gelenler. Bunun dışında ameliyat robotlarında, otonom araçlarda, mayın tarama robotlarında ve diğer aklımıza gelen dokunmanın olduğu her yerde bu teknoloji kullanılabilecek. Bu teknoloji cihazların dokunma duyudur" şeklinde konuştu.Dr. Büyükşahin sözlerini şöyle tamamladı: "Proje devam etmekte. Kor Ar-Ge'sini Türkiye'de Türk mühendislerle yaptık. Bundan sonra artık müşterilerimizle dirsek teması içerisinde olmamız gereken ve onların koşullarına uygun sensör geliştirmemiz gereken noktaya gedik. O yüzden bu yıl sonunda da ABD'deki yerimizde bu teknolojiyi geliştirmeye devam edeceğiz. Bu yeni bir teknoloji. Robotlar için insana ulaşma bariyerinin aşıldığı nokta. Çünkü diğer uzuv ve duyu organlarında insanlarda çok öndeydiler. Şimdi artık bu duyu organını da kazanarak insanlardan daha ileriye geçme fırsatına sahip olacaklar. İnsanların yapamadığı bir takım şeyleri de yapamaya geçecekler. Bilgisayarlar bizden nasıl daha hızlı işlem yapabiliyor ve bu konuda bize hizmet ediyorsa robotlar da, insanların yerine geçerek zor ve tehlikeli koşullarda robotlar olacak. Böylece insan hayatı korunabilecek". - İSTANBUL