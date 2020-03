4. Ulusal Antarktika Bilim Seferi'ni gerçekleştiren Türk ekibi, "Dünya'nın kara kutusu" olarak tanımlanan Antarktika kıtasında araştırmalarını tamamladı. Zorlu koşullara rağmen yer, canlı ve deniz bilimleri alanında 15 proje üzerinde çalışan Türk ekibi, Beyaz Kıta'nın sırlarını gün ışığına çıkartmak için taş, su, yosun, buz ve mikroskobik canlı örnekleri topladı.



Cumhurbaşkanlığı himayesinde, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı uhdesinde ve TÜBİTAK MAM Kutup Araştırmaları Enstitüsü koordinesinde gerçekleşen 4. Ulusal Antarktika Bilim Seferi'ne katılan bilim adamları, kıtayı adeta bir laboratuvara çevirdi. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın an be an takibiyle seferini tamamlayan Türk bilim ekibi, geçici bilim üssünün bulunduğu Horseshoe Adası'nda bir taraftan sabit veri toplama istasyonları kurarken, diğer yandan da sahadan örnekler topladı. Taş, su, yosun, buz ve mikroskobik canlılardan alınan örneklerin Antarktika'nın bilinmeyenlerini ortaya çıkarması bekleniyor.



Veriler kalıcı bilim üssü için kullanılacak



İzleme amaçlı kurulan mobil ve sabit istasyonlardan alınan verileri de Türkiye'ye getirecek olan ekip, geçen yıl kurulan ve bu yıl bakım ve güncelleme çalışmaları yapılan Meteoroloji İstasyonu ile GNSS istasyonlarından alınan verileri kalıcı bilim üssünün planlanmasında kullanmayı amaçlıyor.



Yaz mevsiminin son demlerinin yaşandığı Antarktika'da güneşli havalarda bile hissedilen sıcaklık rüzgarın etkisiyle eksilere düşerken, canlı bilimi, yer bilimi, sosyal ve fiziki bilim alanlarında yoğun bir şekilde çalışan sefer ekibi zorlu hava şartlarıyla da mücadele etti. Antarktika Bilim Seferi Lideri Prof. Dr. Ersan Başar, Beyaz Kıta'nın "Dünya'nın kara kutusu" olarak bilindiğini ifade ederek, "2017 yılında ilkini Doç. Dr. Burcu Özsoy liderliğinde yaptığımız Antarktika Bilim Seferi ile başladığımız bu yolculukta bugüne kadar uluslararası literatüre giren birçok çalışma yaptık. Aynı zamanda bu seferlerde alınan örneklerin bir bölümü bilim insanlarımız tarafından incelenmeye devam ediliyor" dedi.



Gelecek yıllarda Antarktika'dan alınan örneklerin sonuçlarının ortaya çıkmaya başlayacağını kaydeden Prof. Dr. Başar, 'Böylelikle dünya bilimine daha fazla katkı yapacağız. Araştırmalarımızı karada olduğu kadar su üstünde ve su altında gerçekleştiriliyoruz. Bilim insanlarımız Antarktika'nın tüm zorlu koşullarına rağmen bilimsel çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Kalıcı bir üsse kavuştuğumuzda daha fazla bilim insanı ile daha uzun süre burada kalarak insanlığa çok daha fazla katkı sunacağız" diye konuştu.



Karanlık noktaları aydınlatacaklar



Antarktika Bilim Seferi'nde bilimden sorumlu sefer lider yardımcısı Doç. Dr. H. Hakan Yavaşoğlu da Ulusal Kutup Bilim Programı çerçevesinde yola çıktıklarını hatırlatarak, amaçlarının Antarktika'da karanlıkta kalan noktaları aydınlatmaya yönelik bilimsel projeler üretmek olduğunu söyledi. Doç. Dr. Yavaşoğlu, faaliyetlerin planladığı şekilde devam ettiğini vurgulayarak, "Ekip üyelerimiz, bilim kadar buradaki doğal ortamı da önemsiyor. Madrid Protokolü'nün koşullarına uygun şekilde hareket ediyoruz. Doğaya zarar vermemek için azami gayret gösteriyoruz. En az karbon izini bırakmak için kurduğumuz istasyonlarda yenilenebilir enerji kullanıyoruz" dedi. - ANKARA

