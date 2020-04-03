Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Türk bilim adamları korona virüsüne karşı serum geliştirdi

CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, korona virüs ile (Covid-19) mücadele kapsamında Türk bilim adamlarının hastalığa etkili bir serum geliştirdiklerini belirterek, bu uygulamanın daha önce farklı tedavi yöntemlerinde de kullanıldığını söyledi.

03.04.2020 14:15 | Son Güncelleme: 03.04.2020 14:15
Türk bilim adamları korona virüsüne karşı serum geliştirdi
CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, korona virüs ile (Covid-19) mücadele kapsamında Türk bilim adamlarının hastalığa etkili bir serum geliştirdiklerini belirterek, bu uygulamanın daha önce farklı tedavi yöntemlerinde de kullanıldığını söyledi.
CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, "immun plazma bağışıklık serumu" denilen yöntemin, geçmişte başka hepatit ve tetanoz gibi hastalıklarda da uygulandığını söyledi. Ancak bu yöntemin, korona virüs (Covid-19) tedavisinde ilk defa uygulanacağını ve olumlu sonuçlar elde etmeyi beklediklerini ifade eden Adıgüzel, bunu Türk bilim insanları başardığını söyledi.
"HASTA OLAN İNSANLARIN VİRÜSÜ DAHA RAHAT YENMESİNİ BEKLİYORUZ"
Yöntem hakkında da açıklamalarda bulunan Adıgüzel, "Daha önce hastalığı geçirmiş ve korona virüsünü yenmiş insanların kanındaki bu virüse karşı olan bağışıklık maddelerini toplayarak, bunları elde ediyoruz ve bu bunları şuanda hasta olan insanlara veriyoruz. Hasta olan insanların da virüsü daha rahat yenmesini sağlıyoruz. Bunlarda elimizde hazır da var. Çünkü bu hastalığı yenmiş çok sayıda insan var. Türkiye'de olmasa bile yurt dışından dönen genç öğrencilerimiz var. Bunlardan elde edilmiş çok sayıda bağış var, daha da fazla olacak" dedi.
"UYGULAMA İLE KAYIPLARIMIZIN AZALACAĞINA İNANIYORUZ"
Milletvekili Adıgüzel, uygulamayı başaran insanların başında bilim insanı Prof. Dr. Ercüment Ovalı'nın geldiğini ifade ederek, "Bir takımı var ve bu takım ile birlikte bu işi başardılar ve ellerinde yeterince malzeme de oluştu. 2 gün önce sağlık bakanımız da bununla ilgili oluru verdi. Artık bu kullanıma hazır bir durumda. Bu uygulama ile kayıpları azaltacağımızı, virüsle enfekte olan insanlarımızın virüse kolaylık sağlayacağını da düşünüyorum" şeklinde konuştu.
"ÇİN'DE UYGULANAN YÖNTEMLE KIYASLANAMAZ"
"Çin daha önce bunu yaptı ancak plazma denilen şey kanın sıvı kısmı. Burada bir çok malzeme var" diyen Milletvekili Adıgüzel, "Pıhtılaşma faktörleri, beslenmeleri var bir de bu antikor dediğimiz bağışık kısmı var. Biz burada özellikle bağışık kısmını alıp yoğunlaştırıp kullanmamız gerekiyor. Dolayısı ile bunun bir genel uygulaması var, bir de spesifik uygulaması var. Biz bunun spesifik olanını yani antikorun yoğun olan kısmını elde etmeyi başardık. Bu Çin'deki ile kıyaslanamaz. Türk bilim insanlarının bu başarısını öne çıkartmak istiyorum ve kendilerini tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.
(Selim Kuşcu/İHA)
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: İHA

Etiketler: Cumhuriyet Halk Partisi, Milletvekili, Ordu, Güncel
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Güncel ››Türk bilim adamları korona virüsüne karşı serum geliştirdi - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Soylu’nun talimatını verdiği 65 yaş üstü yasağının fikir babası Mansur Yavaş’mış Haberler
Soylu'nun talimatını verdiği 65 yaş üstü yasağının fikir babası Mansur Yavaş'mış
Tartışma yaratan bu görüntü sonrasında Diyanet’ten yeni karar Haberler
Tartışma yaratan bu görüntü sonrasında Diyanet'ten yeni karar
Gazeteci Hakan Aygün sosyal medya paylaşımı sebebiyle gözaltına alındı Haberler
Gazeteci Hakan Aygün sosyal medya paylaşımı sebebiyle gözaltına alındı
Salgın önlemlerine aykırı yolcu taşıyan minibüs trafikten men edildi Haberler
Salgın önlemlerine aykırı yolcu taşıyan minibüs trafikten men edildi
Taburcu olan Terim, hakareti affetmeyecek! Suç duyurusunda bulundu Haberler
Taburcu olan Terim, hakareti affetmeyecek! Suç duyurusunda bulundu
Koronavirüs sebebiyle yüzlerce otobüs Yenikapı miting alanını doldurdu Haberler
Koronavirüs sebebiyle yüzlerce otobüs Yenikapı miting alanını doldurdu
Günün en acı fotoğrafı Türkiye’den! Koronadan ölen annesine mezarda kavuştu Haberler
Günün en acı fotoğrafı Türkiye'den! Koronadan ölen annesine mezarda kavuştu
Türk bilim insanları koronavirüsü 15 saniyede öldüren cihaz tasarladı Haberler
Türk bilim insanları koronavirüsü 15 saniyede öldüren cihaz tasarladı

Son Dakika Güncel Haberleri

15:58: Türk bilim insanları koronavirüsü 15 saniyede öldüren cihaz tasarladı - Haber 15:58: ZONSİAD yönetimi telekonferans görüşmelerinde önemli kararlar aldı - Haber 15:58: Kastamonu'da kar yağışı etkili oluyor - Haber 15:58: Sandıklı Açık Ceza İnfaz Kurumu personeli için koronavirüs tedbirleri - Haber 15:58: Melike öğretmen masayı okul tahtası yapıp internet üzerinden ders anlattı - Haber 15:35: Son Dakika: Diyanet: Her hafta bir camide temsilen cuma namazı kılınacak - Haber 15:15: Hakan Aygün sosyal medyadaki "Ey IBAN edenler" paylaşımı sebebiyle teknesinde gözaltına alındı - Haber 14:37: Yüzlerce otobüs koronavirüs salgını sebebiyle Yenikapı miting alanını doldurdu - Haber 14:09: Koronavirüs salgını önlemlerine aykırı yolcu taşıyan minibüs trafikten men edildi - Haber 13:36: Almanya Başbakanı Merkel'in koronavirüs karantinası sona erdi - Haber 13:21: Türk bilim insanları koronavirüsü 15 saniyede öldüren cihaz tasarladı - Haber